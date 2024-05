Bolelli e Vavassori giocano una partita perfetta e per la prima volta battono Bopanna ed Ebden, che avevano trionfato in finale a Melbourne: 6-2 6-4, vendicando così, il ko in finale agli Australian Open. Il duo azzurro raggiunge i quarti dove giocheranno contro Koolhof e Mektic.

Leggi anche: Internazionali di Roma, blitz ambientalista: attivisti si cementano ai gradoni (VIDEO)

Leggi anche: Internazionali di Roma, clamoroso: Djokovic sconfitto da Tabilo, n° 32 al mondo

Il duo Bolelli-Vavassori vola ai quarti di finale

Festeggiano con la folla del Foro Italico, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, vincitori nel loro match d’esordio contro il team composto da Christopher Eubanks e John Peers. 76(4) 63 il risultato finale per gli attuali numeri due della Race per Torino. Il duo azzurro vola ai quarti dove sfiderà Koolhof/Mektic. Il sogno è bissare il trionfo della coppia Pietrangeli/Sirola datato 1960. Bolelli e Vavassori hanno dimostrato una maggiore affinità con la terra rossa rispetto ai loro avversari.

Nel primo set, Simone e Andrea hanno imposto da subito il loro gioco aggressivo, mettendo in difficoltà Bopanna sulla mobilità e sfruttando le imprecisioni di Ebden. Dopo aver ottenuto un doppio break, gli italiani hanno chiuso il set sul 6-2. Nel secondo parziale, Bolelli e Vavassori hanno nuovamente strappato il servizio agli avversari ma hanno faticato a gestire il vantaggio. Tuttavia, grazie ad un altro break nel quinto gioco (4 a 1 con due break) e a un solido turno di servizio di Bolelli sul 5-4, hanno chiuso l’incontro sul 6-4. (continua dopo il video)

🇮🇹 Doing it for the home crowd 💪 🇮🇹



Bolelli and Vavassori move past Ebden/Bopanna 6-2 6-4 to make the QFs 🔥@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/ZUdJGdzyBl — ATP Tour (@atptour) May 14, 2024

Il commento dopo la partita

Il duo azzurro è stato onesto nel riconoscere le difficoltà incontrate in quello che per loro ha segnato anche l’esordio agli Internazionali BNL d’Italia: “E’ stato un match molto complicato – ha sottolineato Vavassori – sapevamo che erano due ottimi servitori, ed è sempre un’incognita perché bisogna rispondere bene e poi il primo match è uno dei più tosti: bisogna conoscere le condizioni e in più c’era l’emozione di giocare in casa anche perché era la nostra prima volta a Roma”.

Ancora in corsa, agli ottavi, il duo testa di serie n° 1 Granollers/Zeballos. Oggi pomeriggio, sempre sul Pietrangeli che ha trascinato Bole e Wave dal primo all’ultimo quindici, è in programma il doppio femminile Errani/Paolini contro Ostapenko/Kichenok: un’altra battaglia nello stadio dei sogni. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.