Djokovic eliminato agli Internazionali di Roma. Al Foro Italico, Novak Djokovic subisce la sua peggior sconfitta in carriera. È la prima volta che il serbo non raggiunge i quarti di finale in questo torneo. La sua resa, con un punteggio e un timing che suscitano preoccupazione, è opera del cileno Alejandro Tabilo, classificatosi al 32º posto nel ranking ATP. Tabilo ha dominato il numero uno del mondo con un netto 6-2 6-3 in soli settantasette minuti.