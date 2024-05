Internazionali di Roma, blitz ambientalista: attivisti si cementano ai gradoni (VIDEO)

Momenti di alta tensione agli Internazionali di tennis di Roma. Un gruppo di attivisti ha protestato, invadendo vari campi da gioco. Il blitz più eclatante è avvenuto durante un incontro: gli attivisti hanno costretto le atlete che stavano disputando la partita a fermarsi. Così il match è stato sospeso. Il pubblico, vista la scena, ha iniziato a fischiare contro coloro che hanno invaso il campo, che sono stati bloccati dagli addetti alla sicurezza. (Continua dopo le foto)

Internazionali di Roma, attivisti invadono il campo: partita sospesa

Diversi ambientalisti sono scesi in campo per protestare durante il match fra l’americana Madison Keys e la romena Sorana Cirstea. Due di loro ha invaso il campo lanciando coriandoli bianchi sul terreno, come mostra il video qui sotto. Gli attivisti hanno eluso i controlli e hanno lanciato del materiale bianco sul campo. Uno dei due è fuggito tornando verso gli spalti, l’altro invece non voleva andarsene ed è stato subito bloccato dagli addetti alla sicurezza e trascinato fuori di peso dal terreno di gioco. La partita ovviamente è stata sospesa. Madison Keys e Sorana Cirstea hanno ripreso il match una volta che il campo è stato ripulito. (Continua dopo le foto)

Altre proteste agli Internazionali di Roma

Non solo c’erano solo i due attivisti che hanno sparso coriandoli il campo da gioco. Altri due ambientalisti si sono cementati i piedi sul marmo dei gradoni circostanti. I due sono rimasti immobili, controllati a vista dalla Polizia. Anche al campo 12, gli addetti alla sicurezza sono stati costretti ad intervenire. I manifestanti fanno parte del movimento “Ultima Generazione” che già nella giornata di ieri avevano bloccato il traffico a Roma come gesto per chiedere l’istituzione di un fondo di riparazione per l’emergenza climatica.