Jannik Sinner è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio all’anca. Il tennista altotesino ha dovuto rinunciare anche agli Internazionali d’Italia, dopo essersi ritirato a Madrid. Sinner ha scelto di curarsi al JMedical come Matteo Berrettini e Cristiano Ronaldo. (Continua…)

Leggi anche: Sinner, come sta davvero: la Tac all’anca non positiva

Leggi anche: Jannik Sinner non ci sarà agli Internazionali di Roma: l’annuncio

Sinner si curerà al JMedical

Stando ad un’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport, Jannik Sinner ha scelto il JMedical per recuperare dall’infortunio all’anca. In passato anche il collega Matteo Berrettini e il fenomeno Cristiano Ronaldo si sono affidati al centro medico della Juventus.

Non è ancora chiaro per quanto tempo il tennista si fermerà a Torino. Stando alla Gazzetta dello Sport, l’infortunio all’anca necessita di una riabilitazione anche in acqua, per non sovraccaricare l’articolazione, e di una palestra per svolgere gli esercizi e mantenersi in allenamento. La fisioterapia, invece, sarà affidata a Giacomo Naldi, che ha già curato Sinner ai tempi dell’infortunio alla caviglia a Sofia a fine del 2022.