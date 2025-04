Home | L’Inter guarda al futuro: si accende il mercato in vista del Mondiale per Club, i due obiettivi

L’Inter sta accelerando per rinforzare la propria rosa in vista del prestigioso appuntamento al Mondiale per Club. La società nerazzurra ha messo gli occhi su Luis Henrique, difensore del Marsiglia, per aggiungere qualità e solidità al reparto arretrato di Simone Inzaghi. Il 23enne brasiliano è già da tempo nel mirino dell’Inter, e il club vuole anticipare i tempi per assicurarselo.

Luis Henrique è un giocatore solido, che difende bene ma sa anche come spingere sulla fascia, grazie alla sua capacità di coprire ampi spazi e di velocizzare il gioco. La sua versatilità e la capacità di agire sia come terzino che come difensore centrale lo rendono un profilo perfetto per le esigenze di Inzaghi.

Le voci di mercato si sono intensificate per la presenza di Medhi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Anche se la sua visita a Milano non era legato solo a Luis Henrique, le voci di un suo probabile arrivo a Milano hanno cominciato a circolare, con i tifosi nerazzurri che sperano che la trattativa si concretizzi.

Inter, si cercano talenti giovani e di prospettiva

La schermaglie fra i club, però, sono ancora in una fase interlocutoria: il valore del difensore si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma i nerazzurri sperano di portarlo a 25. L’Inter ha già ottimi rapporti con il Marsiglia, grazie ad affari passati come i prestiti di Correa e Valentin Carboni, il che potrebbe facilitare la conclusione dell’affare.

Oltre a Luis Henrique, l’Inter non ha smesso di monitorare anche altre potenziali operazioni di mercato. A interessare sono sempre atleti giovani e di prospettiva, come da indicazioni di Oaktree.

Un nome che si sente sempre più spesso è quello di Gustavo Sà, giovane trequartista portoghese del Famalicão. Sà, classe 2004, ha mostrato ottime qualità in questa stagione, con 3 gol e 4 assist in 26 presenze, e abbina un fisico imponente (è alto1.90) a una tecnica sopraffina. La sua valutazione si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro, e l’Inter ha iniziato le trattative.

