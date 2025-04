Milan e Inter, fra Inzaghi e Conceicao è derby anche nelle dichiarazioni

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter si è conclusa con un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno. I due allenatori, Simone Inzaghi e Sergio Conceição, hanno analizzato la sfida mettendo in evidenza aspetti diversi della gara, ma dichiarando un obiettivo comune: raggiungere la finale e lottare per il trofeo.

Inzaghi: “Orgoglioso del mio gruppo, ho chiesto sacrificio e sono stato accontentato”.

L’allenatore dell’Inter ha elogiato la prova della sua squadra, sottolineando la difficoltà di affrontare un derby con una rosa ridotta: “È stata una partita tosta, come tutti i derby. Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, poi un episodio a favore del Milan ci ha paradossalmente aiutati nella ripresa”.

“La squadra ha reagito bene, abbiamo creato tanto contro una squadra forte, con grandi giocatori. Non è facile giocare con il Milan, avevamo solo 14 giocatori più i ragazzi della Primavera, ho chiesto un sacrificio in più a tutti e sono stato accontentato”.

“Non abbiamo fatto calcoli ma Dimarco e Arnautovic ma era meglio non rischiarli, visto che tra 48 ore saremo in viaggio per Parma. Questo è un mese fondamentale. Abbiamo giocato con grande impegno tante partite ravvicinate e speriamo di recuperare qualche giocatore. Ho la fortuna di guidare un gruppo di grande disponibilità e sono orgoglioso di questi ragazzi“.

Inzaghi ha infine riservato un pensiero ai suoi attaccanti: “Correa e Thuram hanno fatto bene. Sapevano di dover gestire le forze perché in attacco non avevo cambi e li ho ringraziati per il sacrificio“.

Conceição: “Vogliamo lottare per vincere il trofeo”

Dal lato rossonero, Sergio Conceição si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: “Aspettiamo la sfida di ritorno perché vogliamo giocarci il trofeo e vincerlo. È stata una gara equilibrata contro un avversario difficile, che ci conosce bene. Abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, soprattutto nel secondo tempo, mentre loro nel primo sono stati molto bravi sulle palle inattive”.

L’allenatore portoghese ha evidenziato come il Milan abbia messo in difficoltà l’Inter sfruttando il gioco sulle fasce: “Sapendo che loro si abbassano con il 3-5-2, abbiamo puntato a muovere velocemente la palla e attaccare sulle fasce laterali, dove li abbiamo messi in difficoltà. Dobbiamo fare di più, ma finalmente abbiamo visto una squadra compatta come piace a me”.

Infine, Conceição ha sottolineato l’importanza di avere più tempo per lavorare sulla squadra, dopo un inizio in salita tra Supercoppa e impegni ravvicinati: “Quando sono arrivato abbiamo giocato subito due partite di Supercoppa e poi una ogni tre giorni. Ora abbiamo più tempo per lavorare in settimana e voglio vedere l’aggressività mostrata stasera anche nelle prossime partite”.

