Calcio. Inter, il piano per assicurarsi David già a gennaio. Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che rappresentano una ventina di milioni per la società, a partire dall'anno prossimo diranno addio all'Inter. I nerazzurri stanno già studiando i profilo che potrebbero interessare alla causa, con l'ormai nota attenzione verso i parametri zero. Tra questi ce n'è uno che piace da tempo, ovvero Jonathan David, calciatore canadese del Lille che a giugno lascerà il club francese andando via a parametro zero. L'interesse del club nerazzurro, come riportato da Calciomercato.com, sarebbe concreto e ci sarebbe già stato anche qualche timido approccio, ma molto dipenderà dalle aspettative e dalle ambizioni di David, visto che le offerte non gli mancheranno e che forse qualcuno potrà dargli maggiori garanzie rispetto a quelle che gli offrono i nerazzurri in termini di titolarità.

Ovviamente affrontare attualmente questi discorsi è prematuro, anche perché è impossibile prevedere il mercato, sia invernale che quello estivo del prossimo anno. Tra qualche mese i discorsi entreranno nel vivo e toccherà a lui esprimere una preferenza, scegliere la cosa migliore per la sua carriera. Ciò che filtra è che a oggi David non ha accordi con alcun club, ma entro gennaio avrà sicuramente le idee più chiare. L’Inter per ora può offrirgli un ruolo centrale all’interno del progetto. Sicuramente l’ultima parole, dopo eventuali accordi economici, spetterà al giocatore. Gennaio è ancora lontano e David ha dei mesi per riflettere.