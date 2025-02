Inter, Lautaro Martinez a rischio squalifica: si muove la Procura della Figc

Inter, il caso Lautaro Martinez continua a tenere banco. Dopo la sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium, l’attaccante dell’Inter è finito al centro delle attenzioni per una presunta bestemmia nel dopopartita. La Procura della Figc sta ancora cercando di fare chiarezza sulla vicenda, con il pm Giuseppe Chiné che ha dichiarato di non poter procedere esclusivamente sulla base del video con il labiale.

Lautaro Martinez, la Figc cerca l’audio della presunta bestemmia: rischio squalifica ancora aperto https://t.co/b4womO0lRw — informazione sport (@infoitsport) February 26, 2025

Per avere la certezza che Lautaro non abbia pronunciato espressioni blasfeme, è necessaria l’analisi dell’audio. Ad oggi, la Procura Figc ha in mano solo il video in cui si vedono i movimenti labiali dell’attaccante. Chiné ha sottolineato che il labiale da solo non basta per confermare un’eventuale bestemmia.

Questo è il motivo per cui si sta procedendo alla ricerca di un audio che possa chiarire definitivamente l’accaduto. L’inchiesta, che non ha tempi brevi, non avrà però ripercussioni dirette sulla partita scudetto contro il Napoli, in programma sabato prossimo, ma potrebbe costare al capitano dell’Inter una squalifica contro il Monza e, nel caso (improbabile) di 2 giornate, contro l’Atalanta a Bergamo.

Inter, “nessuna preoccupazione” per il caso Lautaro Martinez

L’Inter, dal canto suo, si mostra serena e confida nel fatto che la situazione si risolverà in tempi brevi. Dopo la vittoria contro il Genoa, Lautaro ha preferito non commentare pubblicamente l’accaduto, ma ha rilasciato una dichiarazione in cui ha sottolineato il suo disappunto.

“Non ho mai bestemmiato, quanto è successo mi ha dato fastidio. Cerco di imparare e trasmettere rispetto anche ai miei figli. Chi mi conosce sa che persona e che padre sono. Mi sento tranquillissimo“. Un messaggio che evidenzia il desiderio di chiudere rapidamente questa vicenda e di concentrarsi sugli impegni sportivi.

Leggi anche: