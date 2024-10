Home | Inter, Inzaghi in emergenza per la Juventus dopo l’infortunio di Carlos Augusto

Inter, Simone Inzaghi in emergenza per il big match contro la Juventus. L’infermeria nerazzurra continua a riempirsi. Dopo Calhanoglu, Acerbi e Asllani, anche Carlos Augusto si è aggiunto alla lista degli infortunati. Il terzino brasiliano si è fermato al 54’ della partita di Champions League contro lo Young Boys per un problema muscolare alla coscia sinistra.

Carlos Augusto ko, l'infermeria Inter è più affollata: Inzaghi fa la conta per la Juve #inter https://t.co/RCCVTGlWJd — SportMediaset.it (@sportmediaset) October 24, 2024

La diagnosi preliminare parla di un risentimento ai flessori, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per capire l’entità dell’infortunio. Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa post-partita, ha espresso preoccupazione per le condizioni del suo difensore: “Per lui il problema sembra più serio degli altri. Perdiamo un giocatore importante”.

Con la sfida contro la Juventus in programma domenica alle 18, l’Inter potrebbe essere costretta a fare a meno di diversi titolari. Una situazione che complica i piani del tecnico nerazzurro. L’assenza di Calhanoglu, fermo per un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra, costringerà ancora una volta Barella a prendere in mano le redini del centrocampo.

Inter, Inzaghi ancora con Barella regista

Al suo fianco, Davide Frattesi verrà confermato titolare, con Mkhitaryan pronto a dare il suo contributo. Inzaghi spera di recuperare almeno Asllani, che tornerà ad allenarsi con il pallone per valutare la sopportazione del dolore. In attacco, l’Inter potrà contare nuovamente su Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Il francese, autore del suo ottavo gol stagionale nella sfida di Berna, è in gran forma e farà coppia con Lautaro per cercare di scardinare la difesa della Juventus, in un match importante per la lotta al vertice della Serie A, soprattutto per la fiducia che un’eventuale vittoria potrebbe trasmettere alla squadra.

In attesa degli ultimi aggiornamenti sugli infortunati, l’Inter affronterà i prossimi giorni con la consapevolezza di dover fare i conti con diverse assenze pesanti. Una situazione che, peraltro, accomuna nerazzurri e bianconeri. Con questi ultimi che per il resto della stagione dovranno fare a meno del capitano Bremer, perno della linea difensiva.

Leggi anche: