Young Boys-Inter 0-1: brutta gara dei nerazzurri, salvati da Thuram al 93esimo

L’Inter affronta la trasferta in Svizzera con la consapevolezza di dover assolutamente conquistare i 3 punti prima del “ciclo terribile” che inizierà domenica con la sfida contro la Juventus. Lo Young Boys sembrava una squadra alla portata, invece il primo tempo vede i padroni di casa molto in palla e un’Inter stranamente lenta e rinunciataria. Pur senza riuscire a concludere in modo davvero pericoloso, gli svizzeri creano parecchi grattacapi ai nerazzurri. Per l’Inter solo una grandissima occasione per Bisseck che però, solo davanti alla porta, si vede respingere il tiro dall’estremo difensore avversario.

Il secondo tempo sembra iniziare in tutt’altro modo. L’Inter si porta in avanti e, per una spinta su Dumfries, si procura un rigore che vale oro. Sul dischetto anziché Taremi si presenta Arnautovic, impalpabile per tutto il primo tempo. L’austriaco conferma la sua serata disastrosa tirando piano e centrale, e facendosi parare la conclusione. Come se non bastasse, pochi minuti dopo Carlos Augusto si infortuna al muscolo della coscia sinistra. Sembra una cosa abbastanza seria, e per un’Inter già in emergenza non è certo una buona notizia.

La serata potrebbe diventare davvero terribile qualche minuto dopo quando l’attaccante Monteiro, sicuramente il più talentuoso fra gli elvetici, si libera al limite e tira a botta sicura. Per fortuna dei nerazzurri la palla coglie il palo e torna in campo. Nell’Inter nel frattempo arrivano i cambi ed entrano Di Marco, Lautaro, Zielinski e a un quarto d’ora dalla fine Thuram e Bastoni.

Ma la squadra di Inzaghi continua a non convincere e a non creare pericoli, mentre rischia quando ad attaccare è lo Young Boys. Solo la scarsa cifra tecnica degli svizzeri evita guai peggiori ai milanesi. Solo negli ultimi 15 minuti i nerazzurri provano a spingere grazie anche ai cambi, e dopo aver sprecato un paio di occasioni devono ringraziare Thuram, il migliore in questo inizio di stagione, che al 93esimo la sblocca con una deviazione sottoporta. Una brutta Inter che però, con l’aiuto della buona sorte, porta a casa 3 punti d’oro.

