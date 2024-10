L’arbitro di Inter-Juventus già nella bufera. Il clamoroso errore, con la “complicità” del Var

L’arbitro Guida è al centro di feroci polemiche internazionali. Mentre sale l’attesa per il “derby d’Italia” Inter-Juventus di domenica prossima, la tensione sta salendo alle stelle: e non solo per il valore delle due squadre in campo, ma per un errore clamoroso che ha coinvolto l’arbitro che dirigerà il big match e il suo assistente al Var, che nell’occasione era Pairetto.

Marco Guida



Este es el siverguenza que ayer 24/10/2024 ROBÓ al Atlético de Madrid



Marco Guida, il fischietto designato per dirigere il classico del calcio italiano, è quindi sotto accusa per l’errore grossolano commesso durante Atletico Madrid-Lille, un incontro del terzo turno della Champions League. Durante la partita giocata mercoledì sera all’Riyadh Air Metropolitano, Guida ha assegnato un rigore ai francesi per un presunto tocco di mano di Koke. Ma le immagini hanno smentito la sua decisione: il fallo lo aveva compiuto il capitano dei francesi.

Nonostante le chiare evidenze, il Var, diretto da Pairetto, non è intervenuto per correggere l’errore, convalidando così il rigore erroneamente fischiato dal direttore di gara. David ha trasformato dal dischetto, portando il punteggio sul 3-1 finale. La decisione di Guida ha scatenato un clima di polemiche roventi, sia nel post-partita, sia sui social.

L’arbitro Guida criticato da tutto lo staff dell’Atletico Madrid

Jan Oblak, portiere dell’Atletico, ha espresso il suo sconcerto: “Non so cosa abbiano fischiato. Nessuno lo ha capito“. Anche Diego Simeone non ha risparmiato critiche: “Non c’è stato nulla, né un fallo di mano né una spinta. Spero che la Uefa dica che l’arbitro ha fatto bene. Il Var non lo ha aiutato“. Con il suo errore sotto i riflettori, Guida si prepara ad affrontare un compito ancor più difficile nella sfida tra Inter e Juve.

Ci si augura che le polemiche sul suo operato in Champions non influenzino la sua prestazione. La gestione di Guida sarà seguita con attenzione, e i tifosi sperano che non si ripetano errori simili. In un contesto sportivo dove l’accuratezza delle decisioni arbitrali e del Var è sempre sotto la lente d’ingrandimento, le aspettative sono alte e la pressione su Guida, dopo quanto accaduto, è palpabile.

