Inter, guarda il Bayern: un reparto a pezzi, quanti assenti per la sfida di Champions

Il Bayern Monaco si prepara alla sfida con l’Inter con una difesa in piena emergenza. Oltre all’incertezza su Manuel Neuer, i bavaresi dovranno fare a meno di due pilastri: Alphonso Davies e Dayot Upamecano, entrambi costretti ai box per infortuni seri. Un colpo durissimo per una retroguardia che già faticava a reggere l’urto nelle partite più importanti.

I numeri parlano chiaro: nelle 41 partite stagionali, il Bayern ha incassato 39 gol, riuscendo a mantenere la porta inviolata solo 18 volte. Una fragilità difensiva che rischia di pesare ancora di più contro l’Inter, specialmente ora che mancano due titolari fondamentali.

Davies e Upamecano, infatti, erano due presenze fisse nell’undici titolare: il canadese ha giocato dal primo minuto nel 65% delle partite stagionali, mentre il centrale francese è stato titolare in ben 33 gare su 41 (80%). La loro assenza, dunque, lascia un vuoto difficile da colmare.

Le prime sensazioni dopo l’infortunio di Alphonso Davies, avvenuto nella gara contro gli Stati Uniti, erano state rassicuranti. Persino l’amministratore delegato del Bayern, Jan-Christian Dreesen, aveva minimizzato parlando di un problema lieve. Ma gli esami strumentali hanno rivelato la dura realtà: rottura del legamento crociato. Il laterale resterà fuori almeno sei mesi, lasciando un vuoto enorme sulla fascia sinistra.

Al suo posto, l’allenatore potrebbe affidarsi a Raphael Guerreiro o Josip Stanisic, ma l’opzione più concreta resta quella di Hiroki Ito, che però potrebbe essere dirottato al centro per sopperire all’altro grande problema difensivo.

La situazione di Dayot Upamecano non è meno preoccupante. Il difensore francese soffre di un problema alle articolazioni del ginocchio sinistro, e si teme possa addirittura essere necessaria un’operazione.

Il Bayern ha parlato ufficialmente di “diverse settimane di stop“, ma lo scenario peggiore potrebbe trasformare l’assenza in mesi di indisponibilità. A sostituirlo potrebbe essere proprio Ito, mentre un’altra opzione è l’inglese Eric Dier, arrivato a gennaio dal Tottenham ma mai davvero convincente.

Con anche Manuel Neuer in dubbio, il Bayern rischia di arrivare all’andata contro l’Inter con tre titolari su cinque indisponibili nel reparto arretrato. Una situazione che preoccupa il club: “Durante le pause per le nazionali c’è sempre il rischio di infortuni, ma questa volta ci è andata particolarmente male”, ha commentato il direttore tecnico Max Eberl.

