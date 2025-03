Inter e Juventus: pronostici e guadagni al Mondiale per Club

Nel vivace scenario del calcio internazionale, il Mondiale per Club emerge come un evento di rilievo, promettendo emozioni e premi sostanziosi. Tra le squadre partecipanti, grandi nomi come l’Inter e la Juventus si preparano a contendersi il prestigioso trofeo. Con un montepremi complessivo di 930 milioni di euro, il torneo non solo celebra il talento calcistico, ma rappresenta anche un’opportunità finanziaria senza precedenti per i club coinvolti.

Statistiche e potenziale guadagno dei Club Italiani

Il Mondiale per Club, che si terrà negli Stati Uniti, offre un montepremi senza precedenti, suddiviso in premi di performance e partecipazione. Le squadre italiane, come l’Inter e la Juventus, hanno la possibilità di ottenere ingenti ricavi se dovessero trionfare nel torneo. Il montepremi è diviso in due parti principali:

Performance sportiva : 440 milioni di euro, con premi che vanno da 1,8 milioni di euro per ogni vittoria nella fase a gironi fino a 37 milioni di euro per la vincitrice.

: 440 milioni di euro, con premi che vanno da 1,8 milioni di euro per ogni vittoria nella fase a gironi fino a 37 milioni di euro per la vincitrice. Partecipazione: 485 milioni di euro, distribuiti in base a criteri sportivi e commerciali. I club europei possono guadagnare tra 11,8 e 35,4 milioni di euro.

Entrando nel dettaglio, il percorso verso la vittoria prevede diverse fasi, ognuna con il proprio premio:

Vittoria nella fase a gironi: 5,4 milioni di euro.

Accesso agli ottavi di finale: 6,9 milioni di euro.

Accesso ai quarti di finale: 12,2 milioni di euro.

Semifinale: 19,5 milioni di euro.

Vincitrice del torneo: 37 milioni di euro.

In conclusione, il Mondiale per Club rappresenta un’opportunità unica per le squadre partecipanti di incrementare significativamente le proprie entrate. Con un totale massimo potenziale di 116,4 milioni di euro per il club vincitore, le squadre si preparano a dare il massimo per conquistare il trofeo.

Resta aggiornato con le nostre previsioni e analisi dettagliate sui prossimi incontri. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle partite più attese!

Leggi anche