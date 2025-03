Inter, che botta! Si ferma Lautaro Martinez, il rischio di uno stop importante

Brutte notizie per l’Inter: dopo Dumfries e Thuram, anche Lautaro Martinez è costretto a lasciare il ritiro della sua Nazionale a causa di un problema muscolare. Il capitano nerazzurro ha dovuto fare rientro in Italia dopo che la Selección ha confermato la sua indisponibilità per le sfide contro Uruguay e Brasile, valide per le qualificazioni ai Mondiali.

In un primo momento si era parlato di un semplice affaticamento muscolare, che già gli avrebbe impedito di scendere in campo contro l’Uruguay. Nelle ultime ore, purtroppo, la situazione è peggiorata: gli esami effettuati dallo staff medico argentino hanno rivelato un problema più serio, al punto da escluderlo completamente dalla finestra internazionale.

L’attaccante è atteso nelle prossime ore a Milano, dove si sottoporrà agli accertamenti strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio. Secondo le prime informazioni, il problema riguarda il bicipite femorale sinistro, vittima di una lesione che richiede grande prudenza nei tempi di recupero.

Inter, allarme Lautaro: quante partite può saltare

Se la diagnosi venisse confermata, Lautaro potrebbe saltare due partite chiave per la stagione dell’Inter. Il primo impegno è quello di Serie A contro l’Udinese del 30 marzo, fondamentale per consolidare il primato in classifica. Il secondo è la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan, in programma il 2 aprile.

Se la lesione dovesse rivelarsi più seria, invece, lo stop per il centravanti nerazzurro potrebbe essere addirittura più lungo. A quel punto l’obiettivo di Simone Inzaghi sarebbe quello di recuperarlo almeno per il match di andata contro il Bayern Monaco.

Lo staff medico nerazzurro spera che l’infortunio non sia grave come sembra e che il recupero possa avvenire in tempi più rapidi. Per il momento, però, la preoccupazione è alta: Lautaro dovrà gestire con estrema attenzione il proprio rientro per evitare ricadute in una fase della stagione in cui l’Inter dovrà giocare ogni tre giorni ed è in corsa su tre fronti: Champions, Campionato e Coppa Italia.

