Inter, Chalanoglu ora vuole tutto: “Ecco perché sono rimasto”

Inter, Hakan Calhanoglu ha le idee chiare. Il centrocampista ha dichiarato di voler conquistare la Champions League e, chissà, magari anche il Pallone d’Oro, mentre rivolgeva uno sguardo al futuro della squadra nerazzurra. Intervistato da Simone Togna per SportMediaset, Calhanoglu ha ribadito il suo forte impegno verso l’Inter e il suo obiettivo di scrivere la storia con i colori nerazzurri.

“Speriamo di vincere tutto“, ha dichiarato Calhanoglu, mostrando grande determinazione. “Sicuramente noi proviamo a rappresentare l’Inter nel migliore dei modi, abbiamo un’enorme responsabilità, lo sappiamo”.

Il centrocampista turco ha proseguito parlando delle sue ambizioni, sottolineando come in Italia abbia già vinto tutto. “Il mio sogno, dato che due anni fa abbiamo perso la finale, è tornarci e vincerla”, ha detto. “E magari vincere anche il Pallone d’Oro”. Ambizioni alte, che si riflettono nella voglia di continuare a competere ai massimi livelli con la maglia dell’Inter.

Ma le parole più sentite sono quelle che riguardano il suo rapporto con i tifosi dell’Inter. Calhanoglu ha rivelato che, se non è andato al Bayern Monaco la scorsa estate, è proprio grazie all’affetto e al supporto dei tifosi nerazzurri. “I nostri tifosi sono incredibili, ti danno un’enorme forza”, ha dichiarato il centrocampista. “Li ringrazierò sempre, quello che fanno, non solo per me, ma per noi, è inspiegabile. Si può solo vivere”.

Il sostegno dei tifosi ha avuto un impatto profondo su Calhanoglu, che ha affermato di sentirsi “migliorato non solo come giocatore, ma anche come persona“. Il legame con il pubblico di San Siro è dunque un elemento fondamentale nella sua scelta di restare a Milano e affrontare le sfide future con il club.

Inter, Calhanoglu difende Asslani: “Ha un talento incredibile”

Nel corso dell’intervista Chala ha anche voluto difendere un compagno di squadra, Kristjan Asllani, il giovane albanese spesso oggetto di critiche. “Kri ha un enorme talento, ha le qualità per giocare nell’Inter”, ha sottolineato. “Non è facile per lui, ma lo stiamo aiutando, lui merita di più. Quando ha avuto spazio, ha fatto il suo lavoro“, ha aggiunto, augurandosi che Asllani possa continuare a crescere e migliorare.

Infine, Calhanoglu ha parlato anche di Arda Güler, talento del Real Madrid recentemente accostato all’Inter. “L’ho già detto qualche giorno fa, vediamo cosa succederà, però il mio pensiero è per lui che vuole giocare di più“, ha detto. Il legame con Güler, come con molti altri compagni di nazionale, resta forte, e Calhanoglu non nasconde che gli piacerebbe vedere il giovane talento all’opera nell’Inter.

