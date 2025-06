Inter e Milan scatenate: ora è derby anche sul mercato

Inter-Milan, è sempre derby: le due milanesi vogliono tornare a dettare legge in Italia e in Europa, ma sanno che per farlo servono programmazione e investimenti mirati: non solo top player, ma anche prospetti per costruire il futuro. L’Inter vuole consolidare la propria posizione e alzare ulteriormente l’asticella in Champions League, mentre il Milan deve voltare pagina e dimostrare che la rivoluzione societaria può portare risultati concreti.

GdS – Derby di mercato per il giovanissimo difensore classe 2006 Giovanni #Leoni, l’#Inter intende accontentare il Parma magari lasciando un altro anno il difensore in Emilia, il budget per il centrale è di 30 mln!

Bisseck potrebbe finire in premier, valutazione di 40 mln. pic.twitter.com/2PqpqBRuYb — Amala (@AmalaTV_) June 26, 2025

In questo contesto, il mercato estivo non è solo occasione per rinforzare l’undici titolare, ma anche terreno strategico per mettere le mani sui migliori giovani italiani. E uno dei nomi più caldi di questo periodo è quello di Giovanni Leoni, centrale classe 2006 del Parma.

Dopo aver quasi chiuso l’affare Bonny, l’Inter guarda ancora in casa Parma per rinforzare il reparto arretrato: l’obiettivo dichiarato è proprio Leoni, uno dei talenti più promettenti del panorama difensivo italiano. L’idea di Marotta e Ausilio è quella di ringiovanire la retroguardia, inserendo profili futuribili da far crescere all’ombra dei veterani.

Il club nerazzurro, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe stanziato un budget da 30 milioni per l’acquisto di un difensore centrale. E Leoni, per età, potenziale e caratteristiche tecniche, risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza. L’Inter sarebbe anche disposta a lasciarlo un anno in prestito al Parma, una mossa utile sia per la crescita del giocatore che per facilitare i rapporti con l’ad Giovanni Cherubini.

Inter e Milan, un derby… da Leoni

Sul difensore gialloblù però c’è anche il Milan, deciso a inserirsi nella corsa. I rossoneri, che vogliono abbassare l’età media della difesa e lavorare in ottica futura, hanno messo gli occhi su Leoni già da tempo. Ecco quindi profilarsi un vero e proprio derby di mercato, con le due milanesi pronte a contendersi il ragazzo nelle prossime settimane.

Il duello non è solo tecnico, ma anche strategico: chi riuscirà a convincere prima il Parma? E quale progetto si rivelerà più attraente per un talento in rampa di lancio come Leoni? Le risposte arriveranno a breve, ma una cosa è certa: Inter e Milan hanno cominciato la stagione già da ora. E non solo in campo.

