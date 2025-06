Serie A, si infiamma il Calciomercato: e tornano due grandi campioni

Il calciomercato si accende con una tendenza un po’ “nostalgica”: il ritorno in Serie A di campioni che hanno segnato gli ultimi anni del calcio italiano. In un momento in cui le big cercano identità e le neopromosse cercano visibilità, il nome giusto, anche se non più giovanissimo, può ancora cambiare il volto di una stagione.

E allora ecco che due nomi altisonanti, Ciro Immobile e Alvaro Morata, tornano al centro della scena. Due affari clamorosi, entrambi dalla Super Lig turca. L’ex laziale è pronto a firmare con il Bologna: gli ultimi dettagli sono in via di definizione per un’operazione che porterà esperienza e gol alla squadra di Vincenzo Italiano.

Non meno ambizioso il Como, che insiste con il Milan per ottenere il via libera per Alvaro Morata, reduce da una parte di stagione in prestito al Galatasaray. Lo spagnolo è tentato dalla proposta lariana, affascinato dalla possibilità di tornare protagonista in Italia. (continua dopo la foto)

Nel frattempo, Maurizio Sarri avvia la tanto attesa sforbiciata alla rosa della Lazio. L’allenatore toscano ha chiesto una rosa più snella e la società si è mossa: Arijon Ibrahimovic ha firmato per l’Heidenheim in Bundesliga, mentre Loum Tchaouna è a un passo dal Burnley, che lo acquisterà per 14 milioni.

Intanto Paul Pogba ha firmato per il Monaco. E la sua ex società, la Juventus, è attivissima: i bianconeri ora puntano su Carlos Augusto dell’Inter, in cerca di maggior minutaggio rispetto alla passata stagione. Sul brasiliano c’è anche il Milan, che intanto continua a trattare per Ardon Jashari del Bruges. Piace anche Samuele Ricci, ma il Torino spara alto: servono almeno 30 milioni.

il Napoli osserva con attenzione la situazione legata a Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United, anche se non intende spingersi oltre una certa soglia. Sul giocatore ci sono anche il Chelsea e la stessa Juventus. In uscita dalla squadra di Conte, invece, Alessandro Zanoli: il Genoa non lo ha riscattato e ora è seguito da Bologna e Fiorentina. (continua dopo la foto)

La Roma spinge per chiudere con Wesley, esterno del Flamengo classe 2003, richiesto da Gasperini. L’Atalanta, invece, cerca il primo colpo dell’era Juric e tratta con il Southampton per Sulemana Kamaldeen: offerta da 15 milioni, richiesta da 20.

La Fiorentina, infine, chiude il colpo con Jacopo Fazzini: il centrocampista lascia l’Empoli per 10 milioni e ha firmato un contratto quinquennale. A Firenze è pronto a tornare anche Stefano Pioli, che si è liberato dall’Al Nassr: l’annuncio è atteso a breve.

