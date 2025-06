Home | Juventus, doppio colpo clamoroso per l’attacco: tutte le novità

La Juventus è in una fase di ricostruzione strategica. Dopo anni di risultati altalenanti e scelte tecniche non sempre all’altezza della storia del club, a Torino si cerca finalmente di voltare pagina con idee chiare e investimenti mirati. In tutti i reparti, ma con un’attenzione particolare a quello offensivo.

#Osimhen alla Juventus è quasi impossibile ora, quotate al 20% le possibilità di acquisto (Tuttosport)



Ora in pole c'è David. Ma se la trattativa non dovesse andare a buon fine, la possibilità di prendere il centravanti del Napoli resterebbe in piedi.https://t.co/HnJQVRRjIQ — il Napolista (@napolista) June 25, 2025

Con Tudor confermato in panchina, il mercato bianconero si muove con grandi ambizioni, soprattutto sul fronte offensivo, dove il futuro di Vlahovic è ancora un’incognita. Ed è proprio in quest’ottica che la Juve sta preparando una doppietta di peso: Jonathan David e Jadon Sancho. (continua dopo la foto)

Il primo nome, ormai noto da tempo, è quello di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, pronto a svincolarsi dal Lille alla fine di giugno. Il giocatore ha già dato la propria disponibilità a trasferirsi a Torino e accettare un contratto da 6 milioni a stagione, con durata di 3 o 4 anni, più bonus.

Il nodo, come spesso accade con i calciatori a parametro zero, riguarda le commissioni agli agenti e il bonus alla firma, che secondo fonti vicine all’operazione si aggirerebbero sui 15 milioni di euro complessivi. Una cifra importante, ma ritenuta sostenibile dalla dirigenza juventina, convinta che David possa essere il centravanti perfetto per il gioco verticale e dinamico di Tudor.

Più intricata la situazione che riguarda Jadon Sancho, esterno offensivo del Manchester United, fuori dal progetto tecnico dei Red Devils e reduce da una stagione a fasi alterne. Dopo il prestito al Chelsea, i bianconeri sono tornati alla carica, proponendo un’operazione in prestito con diritto di riscatto o con obbligo legato a determinate condizioni. (continua dopo la foto)

Il problema principale resta l’ingaggio monstre da 15 milioni a stagione che Sancho percepisce in Inghilterra, cifra fuori portata per i parametri bianconeri. Comolli, che cura l’operazione per conto della Juve, sta provando a impostare una formula sostenibile, anche alla luce della concorrenza araba che potrebbe inserirsi con offerte più ricche.

Il pressing juventino è costante, ma serve un’apertura da parte del giocatore e una partecipazione economica dello United per chiudere il cerchio.

Con Vlahovic in bilico e Chiesa ancora senza rinnovo, l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo è diventato prioritario. David porterebbe gol e duttilità, Sancho quella qualità sulla fascia che manca dai tempi migliori. La Juve si muove, e questa volta sembra farlo con una direzione precisa.

