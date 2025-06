Mondiale per Club, Inter-Juventus ai quarti di finale? Ecco perché è possibile

Il Mondiale per Club entra nel vivo e le italiane sognano già un Derby d’Italia d’esportazione. Con i verdetti della terza giornata della fase a gironi, si delineano scenari intriganti per Inter e Juventus, che potrebbero ritrovarsi faccia a faccia ai quarti di finale.

Mondiale per Club 2025: PSG in testa, Botafogo beffato. Atletico Madrid e Seattle fuori per differenza reti

La Juventus, fin qui efficace sotto porta, ha in mano la qualificazione da prima del girone. Basterà non perdere contro il Manchester City di Guardiola, giovedì sera alle 21 in diretta su Canale 5, per tenersi davanti grazie a un gol segnato in più dei Citizens. Poi toccherà incrociare i risultati del girone H (Real Madrid, Pachuca, Salisburgo e Al Hilal) per scoprire l’avversario agli ottavi.

Più aperta la situazione per l’Inter di Chivu, che sfida il River Plate nella notte tra mercoledì e giovedì (diretta su Italia 1). Ai nerazzurri basta un pareggio per mettere in tasca gli ottavi di finale. Tra le papabili rivali: Fluminense, Borussia Dortmund o Mamelodi.

L’incrocio tanto atteso potrebbe concretizzarsi ai quarti. Se Inter e Juve dovessero chiudere entrambe al primo posto nei rispettivi gironi, o entrambe seconde, finirebbero nello stesso lato del tabellone. A quel punto basterebbe superare gli ottavi per regalare agli appassionati un Derby d’Italia in salsa USA, carico di fascino e polemiche.

Nel frattempo, nel Gruppo B il Psg ha chiuso davanti al Botafogo, condannando all’eliminazione Atletico Madrid e Seattle Sounders per via della differenza reti. Il Flamengo è già sicuro del primo posto nel girone D, dove è in compagnia del Chelsea di Maresca.

