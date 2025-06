Mondiale per Club, l’Inter Miami vola con Suarez: bene il Palmeiras, Porto Ko

Mondiale per Club, missione compiuta per Palmeiras e Inter Miami che, con il 2-2 all’Hard Rock Stadium, staccano insieme il biglietto per gli ottavi di finale. A festeggiare è anche Lionel Messi, che chiude il girone da secondo classificato dietro ai brasiliani. La delusione è tutta per il Porto, eliminato dopo uno spettacolare ma deludente 4-4 contro l’Al Ahly.

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: qualificate Inter Miami e Palmeiras#SkySport #MondialeperClubhttps://t.co/JcfP2Si5hE — skysport (@SkySport) June 24, 2025

Bastava un pareggio a Palmeiras e Inter Miami per andare avanti insieme, e così è stato. La partita in Florida si accende subito: i brasiliani partono forte ma sono gli statunitensi a colpire per primi con Allende, su assist di petto di un ispirato Luis Suarez. Lo stesso uruguaiano, al 65’, firma anche il raddoppio con un gol da campione, saltando due avversari prima di trafiggere Weverton.

Sembrava fatta per l’Inter Miami, ma nel finale il Palmeiras reagisce da grande squadra. All’80’ Paulinho accorcia le distanze e all’87’ Mauricio trova il 2-2 che vale il primo posto nel Gruppo A grazie alla migliore differenza reti.

Decisivo anche Ustari, portiere del Miami, che nei minuti di recupero salva due volte il risultato. Palmeiras chiude a quota 5 punti, Messi e compagni seguono a ruota, con la soddisfazione della prima rete di Suarez nel torneo.

Mondiale per Club, passano Inter Miami e Palmeiras

Molto meno calcoli e molta più follia tra Porto e Al Ahly, che regalano emozioni a raffica al MetLife Stadium di East Rutherford ma si eliminano a vicenda. Gli egiziani partono forte con Abou Ali, che apre al 15’ e segna anche al 22’ (rete poi annullata). I portoghesi reagiscono subito con Rodrigo Mora, ma prima dell’intervallo ancora Abou Ali, su rigore, firma il 2-1.

La ripresa è un’altalena di emozioni: al 50’ William Gomes rimette tutto in parità, ma Abou Ali completa una splendida tripletta di testa per il 3-2 Al Ahly. Passano solo tre minuti e Samu, su angolo di Fabio Vieira, fa 3-3.

I Diavoli Rossi tornano davanti con una perla di Ben Romdhane al 64’, ma all’89’ Pepê segna il definitivo 4-4. Una gara spettacolare che però serve a poco: Porto terzo nel girone a 2 punti, Al Ahly ultimo con gli stessi punti ma differenza reti peggiore.

