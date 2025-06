Mondiale per Club, riscatto del Real Madrid: Inzaghi “stecca” con il Salisburgo

La seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club nel girone H regala verdetti chiari solo a metà: da una parte un Real Madrid che rialza subito la testa, dall’altra un Al Hilal di Simone Inzaghi che si inceppa sul più bello contro un Salisburgo tosto e organizzato. Ora l’ultima giornata sarà decisiva per decretare chi avanzerà agli ottavi.

Quando è arrivato Simone Inzaghi all'Al-Hilal, ha richiesto Theo Hernandez come assoluta priorità@FabrizioRomano pic.twitter.com/c1qhX8KJci — Zelus (@garante_il) June 23, 2025

Dopo la partenza impacciata contro l’Al Hilal, la corazzata di Xabi Alonso torna a fare paura. Al Pachuca, già in difficoltà sulla carta, non basta l’espulsione lampo di Asencio – rosso diretto per fallo da ultimo uomo su Rondon lanciato a rete – per cambiare le sorti di un match comunque a senso unico.

Il Real Madrid, scosso all’inizio, ritrova il suo leader in Bellingham, che al 35’ sblocca la gara e trascina i compagni. Prima dell’intervallo, Arda Guler firma il raddoppio mettendo in discesa una partita che poteva diventare complicata, invece è stata una passeggiata per gli spagnoli.

Nella ripresa c’è gloria anche per Valverde, che si fa perdonare il rigore fallito contro l’Al Hilal firmando il 3-0. Il Pachuca prova a rialzare la testa con Montiel, che trova il gol della bandiera nel finale, ma è troppo tardi: i messicani salutano il torneo, mentre il Real si prepara allo scontro diretto con il Salisburgo per ipotecare il passaggio del turno.

Mondiale per Club, il riscatto del Real

Semaforo rosso invece per l’Al Hilal di Inzaghi, che dopo aver messo in difficoltà i Blancos si ferma su uno 0-0 con gli austriaci che sa di occasione sprecata. I sauditi all’inizio dominano a tratti: Milinkovic Savic ha sui piedi la palla buona già nel primo tempo, ma da due passi spreca tutto di testa.

Il Salisburgo cresce nella ripresa con le iniziative di Gloukh e Nene, ma la difesa dell’Al Hilal regge bene, blindata da uno Yassine Bounou in stato di grazia dopo il rigore parato al Real. Nei minuti finali il match si spegne, lasciando la classifica aperta a ogni scenario: Real Madrid e Salisburgo appaiati a 4 punti, Al Hilal ancora in corsa ma obbligato a battere il Pachuca. sperando che nell’altra partita non ci sia un pareggio con gol.

