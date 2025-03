Inter, chi c’è dietro la riapertura dell’indagine sulla bestemmia di Lautaro Martinez

Inter, la Procura della Figc ha riaperto il caso della presunta bestemmia pronunciata da Lautaro Martinez nel finale del match tra la Juventus e i nerazzurri a seguito di una denuncia ricevuta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la segnalazione sarebbe arrivata da un’associazione di tifosi juventini, che avrebbero allegato un audio che proverebbe l’espressione blasfema dell’attaccante nerazzurro.

👀CASO BESTEMMIA #LAUTARO: SPUNTA UN NUOVO DETTAGLIO



Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'indagine della Procura Federale sarebbe stata avviata in seguito ad una denuncia effettuata, presumibilmente, da un'associazione di tifosi della #Juventus #Inter pic.twitter.com/LrIr7BfyHV — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 1, 2025

Il capitano dell’Inter sarà regolarmente in campo contro il Napoli, ma resta a rischio squalifica. Il Giudice Sportivo, in un primo momento, non aveva preso provvedimenti in quanto l’audio non era disponibile. La Procura ha poi trovato una registrazione che fugherebbe ogni dubbio su quanto detto da Lautaro, portando a un supplemento d’indagine.

L’attaccante argentino potrebbe comunque evitare la squalifica patteggiando una sanzione economica. In questo modo, pagherebbe una multa senza essere costretto a saltare partite.

La vicenda ha scatenato il dibattito sui social, con molti tifosi interisti che si chiedono perché Lautaro sia stato indagato mentre un episodio analogo riguardante Andrea Cambiaso, sempre in un Derby d’Italia (quello d’andata, terminato 4-4), non abbia avuto sviluppi.

Inter, Lautaro Martinez verso un “patteggiamento”

Anche in quel caso le immagini televisive avevano mostrato un’espressione che sembrava blasfema, ma senza audio il Giudice Sportivo non aveva potuto agire. La differenza tra i due episodi starebbe proprio nella denuncia: nel caso di Cambiaso, infatti, non è stata presentata alcuna segnalazione ufficiale, quindi non è stato possibile avviare ulteriori accertamenti.

Il caso Lautaro arriva in un momento delicato della stagione, con l’Inter impegnata nella corsa allo scudetto e in Champions League. L’eventuale squalifica del capitano potrebbe rappresentare un problema per Simone Inzaghi, ma al momento la strategia della società sembra orientata verso il patteggiamento per evitare ulteriori complicazioni.

La vicenda continua a far discutere, alimentando il solito rimpallo di polemiche tra le tifoserie. Resta ora da vedere quale sarà la decisione finale della Procura Figc e se Lautaro Martinez dovrà effettivamente fermarsi o se se la caverà con una semplice ammenda.

Leggi anche: