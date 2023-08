L’Inter ha chiuso la tournée estiva in Giappone nel migliore dei modi, con una vittoria per 2-1 contro il Paris Saint Germain. Decisive le reti di Esposito e Sensi, che rimontano il vantaggio iniziale francese firmato Vitinha. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Inter, Lautaro: “Deluso da Lukaku”

Leggi anche: Allegri riparte da Vlahovic e Chiesa: si allontano le voci di mercato

Lautaro e Skriniar durante Inter-Psg. (Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Conclude in bellezza l’Inter la propria tournée in Giappone: battuto il Paris Saint Germain dell’ex Skriniar per 2-1. I francese sono andati in vantaggio grazie a una rete di Vitinha, ma i nerazzurri sono riusciti a ribaltare il risultato in soli 2′: decisivi i gol di Esposito e Sensi. Doppio assist per il nuovo acquisto Davide Frattesi. Il prossimo impegno per gli uomini di Inzaghi sarà il prossimo 9 agosto contro il Salisburgo: sarà l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato.

Inter Psg: il tabellino

INTER-PSG 2-1



MARCATORI: 64′ Vitinha, 81′ Esposito, 83′ Sensi

INTER (3-5-2): Stankovic; Darmian, Acerbi (71′ Bisseck), Bastoni (68′ De Vrij); Dumfries (55′ Cuadrado), Barella (77′ Sensi), Calhanoglu (68′ Asllani), Mkhitaryan (55′ Frattesi), Dimarco (55′ Gosens); Thuram (55′ Correa), Lautaro Martinez (77′ Esposito). All. Inzaghi

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos (69′ Danilo Pereira), L. Hernandez (65′ Kurzawa); Vitinha, Ugarte (80′ Gharbi), Fabian Ruiz (69′ Ndour); Zaire-Emery, Asensio (69′ Ekitike), Soler. All. Luis Enrique

Ammoniti: Mkhitaryan