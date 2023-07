Finisce 1-1 la prima amichevole estiva dell’Inter, disputata in Giappone contro l’Al Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo. Va subito in gol al debutto il nuovo acquisto Davide Frattesi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Il Sassuolo ora spende: Boloca è il dopo Frattesi

Leggi anche: Inter, Lautaro: “Deluso da Lukaku”

Lautaro in azione durante Inter Al-Nassr. (Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Termina in pareggio la prima amichevole estiva nerazzurra disputata contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell’ex Brozovic: 1-1 il risultato finale. Al vantaggio iniziale della squadra araba firmato da Ghareeb (23′), ha risposto il gol di testa di Frattesi in chiusura di primo tempo. Una rete al debutto per il centrocampista acquistato dal Sassuolo nelle scorse settimane. La prossime tappa della tournée in Giappone vedrà impegnati gli uomini di Inzaghi contro il Psg a Tokyo l’1 agosto.

Inter Al-Nassr: il tabellino

Marcatori: 23′ Ghareeb, 44′ Frattesi

INTER ‘ (3-5-2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Lautaro, Correa

INTER ” (3-5-2): F. Stankovic (72′ Di Gennaro); Darmian, Acerbi, Bastoni (72′ A. Stankovic); Cuadrado, Sensi, Asllani, Frattesi (72′ Fabbian), Dimarco; Lautaro (72′ S. Esposito), Thuram. All. S. Inzaghi

AL-NASSR ‘ (4-2-3-1): Al-Aqidi; S. Al-Ghannam, Madu, Lajami, Telles; Seko Fofana, Brozovic; K. Al-Ghannam, Talisca, Ghareeb; Cristiano Ronaldo

AL-NASSR ” (4-2-3-1): Al-Aqidi; Al-Boushal, Al-Fatil, Al-Almri, Konan; Al-Najei (71′ Mukhtar), Alkhaibari; Sahlouli (67′ Alewai), Al-Sulaiheem, Al-Hassan; Adam. All. Castro