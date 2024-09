Insalata ritirata dai supermercati, quali sono i lotti interessati da non consumare

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo alimentare in data 12 settembre 2024, che riguarda diversi supermercati. Può succedere che alcuni prodotti messi in commercio vengano ritirati. Le cause sono svariate: l’alimento è contaminato da qualche sostanza oppure non rispetta le normative sul prodotto. In questo caso il Ministero ha lanciato l’allarme che riguarda l’insalata. Vediamo di quale si tratta e che problemi sono stati riscontrati. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Meteo, calano le temperature ma poi ritorna il sole: ecco quando

Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il weekend: chi sorride e chi no

Insalata in busta ritirata dal mercato

Maxi richiamo di insalata iceberg in busta da parte del ministero della Salute, che ha pubblicato oggi, 12 settembre 2024, l’avviso sul proprio sito ufficiale. Si tratta di buste di insalata iceberg già pronta, commercializzata sotto vari marchi. In seguito vi indichiamo i lotti ritirati e il motivo del richiamo alimentare. Chiunque abbia già acquistato il prodotto, deve evitare di consumarlo e riportarlo nel punto vendita dove l’ha acquistato. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Muore a 13 anni lanciandosi dal balcone: il motivo dietro al gesto

Leggi anche: Moussa Sangare, l’ipotesi choc su Yara: interviene l’avvocato di Bossetti

Insalata in busta ritirata dal supermercato: i lotti da evitare

Ecco tutti i lotti da non consumare:

Iceberg 200 grammi, Foglia verde Eurospin: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 200 grammi, Alifresh: 32124247/32124248/32124249/32024249/3202 4250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 200 grammi, Centrale del Latte: 32124247/32124248/32024253;

Iceberg 250 grammi, Ciro Amodio: 32124247/32124248/32124249/32024249/32024 250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 200 grammi, Colline Verdi: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 250 grammi, Il Castello: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 150 grammi, Il mio Orto di Eurofresh Srl: 32124247/32124248/32124249/32024249/3202 4250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 200 grammi, Latte Francia: 32124247/32124248/32124249/32024249 /32024250/32024251/32024253/32024254;

Lattuga 200 grammi, Selex: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 200 grammi, Mi mordi:32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 200 grammi, Natura è (Penny Market Srl): 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 200 grammi, Ortofresco Pulito: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 250 grammi, Ortoromi: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 350 grammi, Ortoromi: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 500 grammi, Ortoromi: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 250 grammi, Polenghi: 32124247/32124248/32024254;

Iceberg 250 grammi, Selex: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 500 grammi, Sigma: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 150 grammi, Tornese: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 250 grammi, Torre in Pietra: 32124247/32124248;

Iceberg 250 grammi, Tres Bon: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254;

Iceberg 250 grammi, Vivinatura: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254.

Cosa si rischia mangiando questo prodotto?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva