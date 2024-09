Infortunio Barella. Brutta tegola per l’Inter che in un solo colpo perde a centrocampo sia Barella che Mkhitaryan. L’allenatore Simone Inzaghi costretto a rivoluzionare il centrocampo nella partita con l’Udinese. (Continua…)

Infortunio Barella, brutta notizia per l’Inter

L’Inter perde Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan a centrocampo. L’azzurro è alle prese con una distrazione al retto femorale della coscia destra e sarà fuori almeno per un mese. Anche l’armeno rientrerà dopo la sosta per le nazionali.

L’allenatore Simone Inzaghi costretto a rivoluzionare il centrocampo contro l’Udinese. Dentro Frattesi e Zielinski. Non si tocca invece Hakan Calhanoglu, ma anche lui è apparso poco brillante nel derby con il Milan. In vista della partita di Champions League, si prevedono cambi anche in difesa e in attacco.