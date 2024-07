Inferno in galleria, pullman va a fuoco: momenti di panico – Attimi di paura in Italia. Un pullman granturismo ha preso fuoco stamani poco prima delle 5 sulla A12 Genova-Livorno. L’autostrada in direzione levante è stata chiusa tra Genova Est e Genova Nervi per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. (continua a leggere dopo le foto)

Per cause ancora in fase di accertamento un pullman ha preso fuoco all'interno della galleria Quezzi tra Genova Est e Genova Nervi in direzione La Spezia. Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme. Non si registrano feriti: sul mezzo si trovavano, infatti, solo i due autisti che sono riusciti a mettersi in salvo.

Il pullman è andato completamente distrutto dalle fiamme. Il conducente è uscito da solo dal mezzo, ha inalato un po’ di fumo, ma non ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale. Un’altra persona che viaggiava con lui è riuscita a scendere dal mezzo senza difficoltà fortunatamente.

