Incidente mortale, auto e camion precipitano in una scarpata – Non si arresta la scia di sangue sulle strade italiane. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18, un grave incidente si è verificato sulla Statale 335, nei pressi dell’uscita di Gricignano di Aversa, nel Casertano. Purtroppo nello schianto è morta una persona. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente mortale, auto e camion precipitano in una scarpata a Gricignano di Aversa

Drammatico incidente sulla Strada Statale 335, allo sbocco di Gricignano di Aversa. Lo scontro tra auto e camion si è consumato ieri pomeriggio, mercoledì 27 novembre 2024, verso le 18. Due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Aversa e Marcianise, sono prontamente intervenute sul luogo dell’impatto che, come dicevamo, ha coinvolto un autoarticolato e una vettura. Stando ad una prima ricostruzione, il mezzo pesante, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un’auto. Entrambi i mezzi sono poi precipitati nella scarpata adiacente all’asse stradale. (continua a leggere dopo le foto)

Gricignano di Aversa: scontro tra auto e camion

I soccorsi sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’impatto sulla Statale 335, allo sbocco di Gricignano di Aversa. I Vigili del Fuoco hanno liberato dalle lamiere il conducente dell’autovettura, un giovane di 29 anni, affidandolo alle cure dei sanitari del 118, che però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I due occupanti del mezzo pesante, invece, sono rimasti feriti e sono stati prontamente aiutati dal personale medico.

