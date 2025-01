Home | Incendio in una palazzina in Italia: 17 famiglie evacuate e un bambino in codice rosso

Incendio in una palazzina in Italia: 17 famiglie evacuate e un bambino in codice rosso – Un devastante incendio è scoppiato in una palazzina a Cagliari, in Sardegna. La gravità del rogo ha reso necessario prendere alcune drastiche decisioni: 17 famiglie evacuate. Un bambino, inoltre, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le fiamme sono partite dal quadro elettrico al piano terra dell’edificio. (continua a leggere dopo le foto)



Momenti di paura questa mattina, venerdì 24 gennaio 2025, a Cagliari, in via Castelli, dove ha preso fuoco il quadro elettrico dei contatori di una palazzina. L’edificio, che ospita 17 famiglie, è stato prontamente evacuato, come dicevamo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede centrale di Cagliari, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura e l’area circostante. Sul posto anche i soccorsi e le forze dell’ordine. (continua a leggere dopo le foto)

Cagliari, incendio in una palazzina: bimbo in codice rosso, una donna è stata visitata sul posto

Il personale del 118 ha soccorso e trasferito un bambino in ospedale con un codice rosso a causa dell’inalazione di fumi, che si sono rapidamente diffusi nel vano scala e negli appartamenti sovrastanti. Una donna è stata visitata sul posto, ma le sue condizioni non risultano gravi.

