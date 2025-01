Home | Incendio in una casa di riposo: ci sono morti e feriti

Incendio in una casa di riposo: ci sono morti e feriti – Un violento incendio è divampato nella notte in una casa di riposo a Barajevo, sobborgo di Belgrado, in Serbia. Il bilancio riportato dai media locali è drammatico: almeno ottomorti e sei anziani feriti. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Esce di casa con il padre per un giro in moto, poi la tragedia: muore a 17 anni

Leggi anche: Due ragazzi ritrovati senza vita in un rudere abbandonato: cosa si sa per ora

Incendio in una casa di riposo: ci sono morti e feriti

Una notizia drammatica arriva dall’estero. Ci sono morti e feriti dopo che un incendio è scoppiato la notte scorsa in una casa di riposo a Barajevo, un quartiere alla periferia di Belgrado. Luka Causic, responsabile del settore per le situazioni di emergenza, ha confermato il bilancio alla televisione pubblica Rts: “Posso purtroppo confermare che in questa struttura, dove vivevano anziani, hanno perso la vita otto persone. Tredici persone sono state salvate. Si tratta di una tragedia enorme, ma il bilancio poteva essere peggiore”. Quando le fiamme hanno avvolto la struttura al suo interno c’erano circa 30 anziani. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Cinema in lutto, se ne va la grande attrice: aveva 67 anni

Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

Serbia, incendio in una casa di riposo: il bilancio è drammatico

L’allarme è scattato poco dopo le 3.30, di notte. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e l’unità per le emergenze. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio nella casa di cura “Ivanović”, situata in una zona lontana dal centro abitato e dalle strade più trafficate.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva