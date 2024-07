Impazziti i computer di tutto il mondo: cosa sta succedendo

Un personal computer è un qualsiasi computer che si presti all’utilizzo proprio personale e alla personalizzazione da parte dell’utente nell’uso quotidiano. Il termine ‘personal computer’ nasce negli anni ’80 quando vennero messi in commercio i primi computer per il grande pubblico. Attualmente col termine personal computer (PC) indicano i computer desktop e i computer laptop. Oggi tutti i PC sono collegati ad internet e spesso per funzionare hanno bisogni di costanti aggiornamenti di sistema. A volte a cuasa di quale “errore” nell’aggiornamento può succedere un dramma. (Continua a leggere dopo le foto)

Windows bloccato da un aggiornamento: in tilt molti computer

Fare gli aggiornamenti al pc è qualcosa di davvero necessario. Un computer aggiornato ti consente di eseguire i programmi più nuovi senza scocciature. Inoltre, è importante tenere aggiornato il tuo PC per evitare virus e altri malware. Gli hacker cercano sempre di sfruttare falle in sistemi operativi e app che consentano loro di inviare virus, installare adware o spyware. Dunque, aggiornare il sistema operativo permette di migliorare la sicurezza del dispositivo, di ottenere nuove funzionalità e di aumentare le prestazioni. A volte, può capitare, che questi aggiornamenti hanno degli “errori” che posso causare il malfunzionamento momentaneo per computer.

