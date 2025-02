Home | “Mi ha vista ed è scappata”. Imbarazzo per Selvaggia a Sanremo: cosa è successo

Selvaggia Lucarelli è in questi giorni a Sanremo per condurre il Dopo Festival insieme ad Alessandro Cattelan. Nella città dei fiori la giornalista si è ritrovata protagonista di un incontro decisamente inaspettato. Durante una cena in un ristorante del posto, Selvaggia ha vissuto un episodio curioso che ha deciso di raccontare ai suoi numerosi fan attraverso le sue storie Instagram. (Continua a leggere dopo le foto)

Sanremo, Selvaggia Lucarelli l’incontro imbarazzante con la madre di Fedez

Durante una cena in un ristorante di Sanremo, Selvaggia Lucarelli ha vissuto un episodio curioso che ha deciso di raccontare ai suoi numerosi fan attraverso le sue storie Instagram. Attraverso la sua pagina social ha ammesso di aver avuto un incontro bizzarro e imbarazzante con Tatiana, la madre di Fedez in gara al Festival con la canzone Battiti. Com’è noto, tra la giornalista e il rapper non scorre buon sangue e quindi anche la madre dell’artista ha preferito darsi alla fuga piuttosto che scontrarsi direttamente con la conduttrice del Dopo Festival.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”