Il Torino torna alla vittoria e supera l’Empoli grazie a un capolavoro di Adams

Fra Empoli e Torino, come a volte capita nel calcio, una partita vibrante ed equilibrata che avrebbe potuto terminare con un pareggio tutto sommato giusto è stata decisa dall’invenzione di un giocatore. E in questo caso parliamo dell’attaccante scozzese dei granata Adams, che è riuscito a sbloccarla in modo imprevedibile e geniale a 20 minuti dalla fine.

Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, ma le due squadre non si erano comunque risparmiate. Inizio di marca empolese, con un bel possesso palla e una manovra avvolgente che ha portato alle conclusioni di Gyasi, Anjorin e Colombo. Il centravanti, in particolare, si muove bene ma gli manca lo spunto decisivo nei 16 metri. Ci vorrebbe un po’ più di cattiveria.

Il Torino lascia sfogare gli avversari, evita di capitolare e poi prende in mano la seconda metà della prima frazione. La squadra di Vanoli cresce con il passare del tempo, e negli ultimi 20′ crea le due occasioni migliori della partita, almeno sino al 45′. In entrambe le occasioni sono colpi di testa, prima di Ricci e poi, soprattutto, di Sanabria. In questo secondo caso l’Empoli si salva grazie ai riflessi eccezionali del suo portiere Vasquez, che era stato bravo anche nella prima occasione.

La ripresa è molto meno divertente del primo tempo. Succede poco, le squadre sembrano volersi controllare a vicenda più che tentare di vincere. Al 2’ Milinkovic-Savic para senza problemi su un rasoterra di Colombo dal limite. Intorno al 10′ è una bella intuizione di Esposito a liberare Cacace: grande occasione per l’Empoli ma il giocatore non riesce a centrare la porta.

La partita sembra avviata verso lo 0-0 quando, a una ventina di minuti dalla fine, lo scozzese Adams si inventa un gol veramente incredibile. Servito a metà campo, anziché partire in contropiede lascia partire un destro di prima intenzione da 50 metri, approfittando del fatto che Vasquez si trovasse fuori dai pali. Ne esce un destro violento, teso e con una traiettoria perfetta che si insacca nella porta dei toscani. Strepitoso!

Da lì in poi l’Empoli prova a recuperare ma non riesce a creare particolari occasioni, mentre è ancora il Torino a sfiorare il raddoppio ancora con l’eroe di giornata: dalla sinistra, Sosa serve Adams che ci riprova con un altro bel tiro che stavolta termina di poco sul fondo. Al 36’ Vlasic impegna ancora Vasquez dai 18 metri. La gara finisce 1-0 per i granata che, con questa vittoria, raggiungono proprio l’Empoli in classifica a 19 punti.

