Le principali notizie sportive di oggi, 7 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dalla Nazionale di calcio e dall’esordio vincente di Gattuso, che valuta un maggior equilibrio tattico per il match contro Israele; poi ancora il commento di Giacomo Raspadori. Passiamo quindi al tennis con la vittoria della Sabalenka nella finale femminile degli US Open, poi la sfida nella finalissima maschile tra Sinner e Alcaraz. Infine i motori con Alex Marquez che ha vinto il GP di Catalogna, dopo la vittoria del fratello Marc nella sprint.
Il TG di Sport.it del 7 settembre 2025
Rocco Placanica 7 Settembre 2025