MotoGP Catalogna, Marc Marquez trionfa nella Sprint: 14ª vittoria stagionale

MotoGp Catalogna, Marc Marquez continua a dominare la stagione MotoGP 2025. Il leader del Mondiale ha conquistato la sua 14ª Sprint Race dell’anno sul circuito di Catalogna, approfittando della caduta del fratello Alex, che era in testa fino a quattro giri dal termine.

Alle spalle del campione spagnolo, hanno completato il podio Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio, autori di una prova solida e consistente.

Incidenti e ritiri

La Sprint è stata caratterizzata da diversi incidenti: Marco Bezzecchi e Fermín Aldeguer sono finiti fuori dopo un contatto, mentre un altro episodio ha coinvolto Franco Morbidelli e Jorge Martin, anche loro costretti al ritiro.

Bagnaia in difficoltà

Ancora un sabato complicato per Francesco Bagnaia. Partito dalla 21ª posizione, il pilota Ducati non è riuscito a rimontare e ha chiuso soltanto 14°, lontano dalla zona punti.

