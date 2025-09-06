MotoGP di Catalogna 2025: pole a sorpresa per Alex Marquez, Bagnaia solo 23°

Sarà Alex Marquez a scattare dalla pole position nella Sprint Race e nel MotoGP di Catalogna, 15ª tappa del Mondiale 2025. Il pilota del team Ducati Gresini ha dominato il Q2, fermando il cronometro sul tempo record di 1’37’’536. Alle sue spalle si sono piazzati la Yamaha di Fabio Quartararo (+0’’267, dopo il passaggio dal Q1) e la Ducati ufficiale di Marc Marquez (+0’’409).

Una prestazione per certi versi inattesa, nonostante le buone sensazioni già mostrate nelle prove libere. Per Alex Marquez si tratta della prima pole in oltre due anni, dopo quella conquistata in Argentina 2023, e avrà la grande occasione di giocarsi la vittoria sul circuito di casa davanti al fratello maggiore.

La seconda fila e gli altri protagonisti

In seconda fila partiranno le due Ducati VR46, con Franco Morbidelli quarto (+0’’474) e Fabio Di Giannantonio sesto (+0’’498), insieme alla Ktm di Pedro Acosta (5° a +0’’483).

A completare la terza fila ci saranno la Honda LCR di Johann Zarco, l’Aprilia Trackhouse di Ogura e la Ktm Tech 3 di Enea Bastianini.

In quarta fila scatteranno tre moto ufficiali: la Honda di Luca Marini, la Ktm di Brad Binder e l’Aprilia di Marco Bezzecchi.

Bagnaia in crisi

Weekend da incubo per Francesco Bagnaia, che con l’altra Ducati ufficiale non è mai riuscito a trovare ritmo. Dopo un venerdì complicato, il campione piemontese ha chiuso l’Q1 con l’11° tempo, che significa 23ª posizione in griglia: il suo secondo peggior risultato in carriera in MotoGP, dopo il 24° posto al GP del Portogallo 2022.

BARCELONA, SPAIN – SEPTEMBER 06: Francesco Bagnaia of Italy and Ducati Lenovo Team rides during the MotoGP qualifying ahead of the Monster Energy Grand Prix of Catalonia at Circuit de Barcelona-Catalunya on September 06, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Le retrovie

In quinta fila scatteranno Aldeguer, Miller e Raul Fernandez, mentre in sesta ci saranno Oliveira, Mir e il campione in carica Jorge Martin, ancora in difficoltà con la sua Aprilia.

La settima fila vedrà insieme Bagnaia, Aleix Espargaro (test rider Honda) e Alex Rins. Chiudono la griglia in ottava fila Maverick Vinales, Lorenzo Savadori (test rider Aprilia) e Chantra.

