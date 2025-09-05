MotoGP Catalogna, prime libere: Acosta subito davanti, Bagnaia arranca

Il Mondiale 2025 di MotoGP ha un padrone: Marc Marquez, tornato a dettare legge come ai tempi d’oro, è il leader indiscusso della classifica e corre con la naturalezza dei grandi campioni. Alle sue spalle, invece, il mondo Ducati deve registrare difficoltà e sorprese.

Acosta in vetta al termine delle FP1. Preoccupa la situazione di Bagnaia: è 23°#MotoGP #CatalanGP https://t.co/KUvgXecNV3 — FormulaPassion.it (@FormulaPassion) September 5, 2025

Francesco Bagnaia continua a mostrare segni di crisi, incapace di trovare continuità e serenità, e sembra sprofondare in un baratro di cui non si vede l’uscita. Intanto, nuove stelle si affacciano sulla ribalta: tra loro Pedro Acosta, enfant prodige spagnolo, che sembra deciso a rompere gli equilibri.

Il venerdì del GP di Catalogna si è aperto con un nome che brilla sopra tutti: quello del giovane pilota iberico. Sul circuito del Montmeló lo spagnolo della KTM factory ha firmato il miglior tempo della prima sessione di libere in 1:38.979, confermando ancora una volta talento e velocità fuori dal comune.

Dietro di lui si piazza Johann Zarco con la Honda LCR, staccato di appena nove centesimi, mentre il terzo crono porta la firma di Marc Marquez, leader iridato, che ha chiuso a due decimi dal rookie. Un segnale evidente: Marquez controlla, osserva e resta pronto a colpire.

MotoGP, Bagnaia nel baratro

La nota stonata arriva da Francesco Bagnaia. l’ex campione del mondo in carica è precipitato nelle retrovie con un 23° tempo che racconta meglio di qualsiasi discorso il momento di difficoltà che sta vivendo. I problemi nel quarto settore hanno reso la sua mattinata un calvario, con l’italiano capace soltanto di precedere la Honda LCR di Chantra.

Un campanello d’allarme pesante, perché mentre Marquez e i giovani come Acosta continuano a crescere, Bagnaia sembra sempre più prigioniero dei suoi incubi. E a Montmeló, davanti al pubblico spagnolo, la differenza è apparsa lampante.

Leggi anche: