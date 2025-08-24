x

MotoGP Ungheria, ennesimo trionfo di Marc Marquez: Bezzecchi, beffato da Acosta, sul podio

Il circuito di Balaton Park ha ospitato il primo Gran Premio d’Ungheria della MotoGP con un weekend ricco di emozioni. Il protagonista assoluto è stato ancora una volta Marc Márquez (Ducati), che ha trionfato per la settima volta consecutiva nella gara principale precedendo Pedro Acosta (KTM) e Marco Bezzecchi (Aprilia).

Sprint e Warm-up: Márquez sugli scudi

Sabato è andata in scena la Sprint Race: vittoria netta per Márquez, seguito sul podio da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, entrambi su Ducati.
Nel warm-up, ancora un acuto di Márquez, che ha ottenuto il miglior tempo, davanti ad Aldeguer e Martin. Stefano Bagnaia ha invece sofferto problemi tecnici, chiudendo ultimo.

Marco Bezzecchi, Austrian MotoGP, 16 August 2025

Gara principale: Márquez conquista anche il GP

La gara regina ha confermato la supremazia di Marc Márquez, autore della decima vittoria stagionale. Alle sue spalle, a 2”792, si è piazzato Pedro Acosta, mentre Marco Bezzecchi ha completato il podio a +4”100. In quarta posizione troviamo Franco Morbidelli.

Ecco il top 10 completo:

PosPilotaDistanza da Márquez
Marc Márquez
Pedro Acosta+2”792
Marco Bezzecchi+4”100
Franco Morbidelli+6”313
Joan Mir+6”741
Luca Marini+7”676
Brad Binder+8”847
Pol Espargarò+11”159
Francesco Bagnaia+11”450
10ºFabio Quartararo+12”548

