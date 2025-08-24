Il circuito di Balaton Park ha ospitato il primo Gran Premio d’Ungheria della MotoGP con un weekend ricco di emozioni. Il protagonista assoluto è stato ancora una volta Marc Márquez (Ducati), che ha trionfato per la settima volta consecutiva nella gara principale precedendo Pedro Acosta (KTM) e Marco Bezzecchi (Aprilia).

7th consecutive Grand Prix win 💯



That's the second time @marcmarquez93 achieves this incredible feat in his career 🎩#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/9hTv005CG8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025

Sprint e Warm-up: Márquez sugli scudi

Sabato è andata in scena la Sprint Race: vittoria netta per Márquez, seguito sul podio da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, entrambi su Ducati.

Nel warm-up, ancora un acuto di Márquez, che ha ottenuto il miglior tempo, davanti ad Aldeguer e Martin. Stefano Bagnaia ha invece sofferto problemi tecnici, chiudendo ultimo.

Marco Bezzecchi, Austrian MotoGP, 16 August 2025

Gara principale: Márquez conquista anche il GP

La gara regina ha confermato la supremazia di Marc Márquez, autore della decima vittoria stagionale. Alle sue spalle, a 2”792, si è piazzato Pedro Acosta, mentre Marco Bezzecchi ha completato il podio a +4”100. In quarta posizione troviamo Franco Morbidelli.

Ecco il top 10 completo: