Il circuito di Balaton Park ha ospitato il primo Gran Premio d’Ungheria della MotoGP con un weekend ricco di emozioni. Il protagonista assoluto è stato ancora una volta Marc Márquez (Ducati), che ha trionfato per la settima volta consecutiva nella gara principale precedendo Pedro Acosta (KTM) e Marco Bezzecchi (Aprilia).
Sprint e Warm-up: Márquez sugli scudi
Sabato è andata in scena la Sprint Race: vittoria netta per Márquez, seguito sul podio da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, entrambi su Ducati.
Nel warm-up, ancora un acuto di Márquez, che ha ottenuto il miglior tempo, davanti ad Aldeguer e Martin. Stefano Bagnaia ha invece sofferto problemi tecnici, chiudendo ultimo.
Gara principale: Márquez conquista anche il GP
La gara regina ha confermato la supremazia di Marc Márquez, autore della decima vittoria stagionale. Alle sue spalle, a 2”792, si è piazzato Pedro Acosta, mentre Marco Bezzecchi ha completato il podio a +4”100. In quarta posizione troviamo Franco Morbidelli.
Ecco il top 10 completo:
|Pos
|Pilota
|Distanza da Márquez
|1º
|Marc Márquez
|–
|2º
|Pedro Acosta
|+2”792
|3º
|Marco Bezzecchi
|+4”100
|4º
|Franco Morbidelli
|+6”313
|5º
|Joan Mir
|+6”741
|6º
|Luca Marini
|+7”676
|7º
|Brad Binder
|+8”847
|8º
|Pol Espargarò
|+11”159
|9º
|Francesco Bagnaia
|+11”450
|10º
|Fabio Quartararo
|+12”548