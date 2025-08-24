MotoGP Ungheria, Bagnaia solo nono: “Avevo passo da podio, il long lap mi ha penalizzato”

Mentre il compagno di box festeggiava l’ennesima doppietta, Francesco Bagnaia si è dovuto accontentare di un piazzamento appena dentro la Top 10, frenato da un long lap penalty che ha condizionato la sua gara. Un risultato che non cancella le difficoltà del weekend, ma che lascia intravedere qualche spiraglio positivo per il futuro.

MotoGP | GP Ungheria, Bagnaia vede la luce: "Sono di nuovo padrone della moto"



✍🏻 @bossivalentina3 https://t.co/7qE6mchfPg — LiveGP | Il Motorsport in tempo reale (@LiveGPnews) August 24, 2025

“Stavo tornando padrone della moto”

Al termine della corsa, Bagnaia ha analizzato così la sua prestazione:

«Peccato, stavo girando forte, stavo guidando bene dopo la modifica fatta ieri. Stavo tornando a essere più padrone della moto. Comunque sono contento, avevo un passo da podio. Non voglio dire che ci siamo, ma avere un feeling per poter forzare ed essere veloce è stato un cambiamento grosso che ci porterà a ottenere molto».

La penalità decisiva

Senza il long lap, la gara avrebbe potuto avere un altro esito:

«La gara è andata così perché ci sono delle regole da rispettare. Alla fine, mentre stavo recuperando sul gruppo, sono andato lungo a causa di un “over feeling” che stavo tornando ad avere. Pensavo di aver perso un secondo, ma erano solo otto decimi e quindi è arrivato il long lap».

Prospettive per il futuro

Nonostante il nono posto, Bagnaia guarda avanti con rinnovata fiducia: il feeling ritrovato con la sua moto è il segnale che potrebbe presto tornare a lottare stabilmente per il podio.

Leggi anche: