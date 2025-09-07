Dopo la caduta nella Sprint Race mentre era al comando, Alex Marquez si è riscattato con una gara esemplare, conquistando il Gran Premio di Catalogna e interrompendo la striscia di sette vittorie consecutive del fratello Marc. Con questo risultato, il leader del Mondiale non potrà festeggiare il titolo già a Misano, dove avrebbe potuto chiudere i giochi con sei gare di anticipo.

Il podio e gli italiani

Splendida prova di Enea Bastianini, che ha centrato il terzo posto e il primo podio stagionale in sella alla KTM del team Tech 3. Segnali incoraggianti anche da Francesco Bagnaia, ottavo al traguardo dopo un weekend difficile.

BARCELONA, SPAIN – SEPTEMBER 07: Alex Marquez of Spain riding the BK8 Gresini Racing Ducati (73) during the MotoGP of Catalunya race at Circuit de Barcelona-Catalunya on September 07, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)

Mondiale ancora aperto

La vittoria di Alex Marquez tiene vivo il campionato e rinvia la festa di Marc. Il “Cabroncito” resta comunque saldamente al comando della classifica iridata, ma la possibilità di chiudere i conti con largo anticipo sfuma. A Misano, dunque, il titolo non sarà ancora matematico.