Dopo la caduta nella Sprint Race mentre era al comando, Alex Marquez si è riscattato con una gara esemplare, conquistando il Gran Premio di Catalogna e interrompendo la striscia di sette vittorie consecutive del fratello Marc. Con questo risultato, il leader del Mondiale non potrà festeggiare il titolo già a Misano, dove avrebbe potuto chiudere i giochi con sei gare di anticipo.
Il podio e gli italiani
Splendida prova di Enea Bastianini, che ha centrato il terzo posto e il primo podio stagionale in sella alla KTM del team Tech 3. Segnali incoraggianti anche da Francesco Bagnaia, ottavo al traguardo dopo un weekend difficile.
Mondiale ancora aperto
La vittoria di Alex Marquez tiene vivo il campionato e rinvia la festa di Marc. Il “Cabroncito” resta comunque saldamente al comando della classifica iridata, ma la possibilità di chiudere i conti con largo anticipo sfuma. A Misano, dunque, il titolo non sarà ancora matematico.