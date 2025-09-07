US Open femminile, Sabalenka regina di New York: battuta Anisimova in finale

US Open, dopo due finali Slam perse in stagione, agli Australian Open e al Roland Garros, Aryna Sabalenka si riscatta e torna a vincere. La numero uno del mondo conferma il trionfo dello scorso anno agli Us Open, superando in finale Amanda Anisimova in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 in 1h34’ di gioco.

Per la statunitense, numero 8 del seeding, è il secondo ko in finale nel 2025, dopo la sconfitta a Wimbledon contro Iga Swiatek.

ARYNA SABALENKA CLINCHES HER FOURTH GRAND SLAM TITLE! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/r2Yo8kcfAX — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

La partita

Il match si è aperto all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le tenniste solide al servizio. Dopo un iniziale vantaggio di Anisimova, è emersa la maggiore potenza della bielorussa, che ha infilato una serie di game consecutivi chiudendo 6-3 il primo set.

Nel secondo parziale Sabalenka si è portata rapidamente sul 5-3, ma Anisimova ha trovato la forza per rimontare e ribaltare il punteggio sul 6-5. La numero uno Wta, però, ha reagito portando la sfida al tiebreak, dominato senza esitazioni: 7-3 il punteggio finale.

NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 06: Aryna Sabalenka reacts after winning match point against Amanda Anisimova of the United States during their Women’s Singles Final match on Day Fourteen of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 06, 2025 in New York City. (Photo by Elsa/Getty Images)

Sabalenka conferma il titolo

Con questo successo, Sabalenka bissa il trionfo a New York e conquista il suo secondo Us Open consecutivo, allontanando i fantasmi delle sconfitte nelle prime due finali Slam del 2025.

Ora gli occhi del tennis mondiale restano puntati su Flushing Meadows, dove Jannik Sinner proverà a ripetere l’impresa della bielorussa nella finalissima maschile contro Carlos Alcaraz.

