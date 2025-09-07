US Open femminile, Sabalenka regina di New York: battuta Anisimova in finale

US Open, dopo due finali Slam perse in stagione, agli Australian Open e al Roland Garros, Aryna Sabalenka si riscatta e torna a vincere. La numero uno del mondo conferma il trionfo dello scorso anno agli Us Open, superando in finale Amanda Anisimova in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 in 1h34’ di gioco.
Per la statunitense, numero 8 del seeding, è il secondo ko in finale nel 2025, dopo la sconfitta a Wimbledon contro Iga Swiatek.
ARYNA SABALENKA CLINCHES HER FOURTH GRAND SLAM TITLE! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/r2Yo8kcfAX— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
La partita
Il match si è aperto all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le tenniste solide al servizio. Dopo un iniziale vantaggio di Anisimova, è emersa la maggiore potenza della bielorussa, che ha infilato una serie di game consecutivi chiudendo 6-3 il primo set.
Nel secondo parziale Sabalenka si è portata rapidamente sul 5-3, ma Anisimova ha trovato la forza per rimontare e ribaltare il punteggio sul 6-5. La numero uno Wta, però, ha reagito portando la sfida al tiebreak, dominato senza esitazioni: 7-3 il punteggio finale.
Sabalenka conferma il titolo
Con questo successo, Sabalenka bissa il trionfo a New York e conquista il suo secondo Us Open consecutivo, allontanando i fantasmi delle sconfitte nelle prime due finali Slam del 2025.
Ora gli occhi del tennis mondiale restano puntati su Flushing Meadows, dove Jannik Sinner proverà a ripetere l’impresa della bielorussa nella finalissima maschile contro Carlos Alcaraz.
