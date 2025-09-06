Sinner in finale agli Us Open: “Una stagione fantastica, con Alcaraz sarà speciale”

“Una stagione fantastica. E trovarmi in un’altra finale di Slam alla fine della stagione è bello. È stata una partita dura, sono molto contento”. Con queste parole, Jannik Sinner ha commentato a caldo il successo in semifinale agli Us Open 2025 contro Felix Auger-Aliassime, che lo porta a disputare la quarta finale Slam dell’anno.

Dopo i trionfi agli Australian Open e a Wimbledon, e la finale persa al Roland Garros, l’azzurro si conferma protagonista assoluto del 2025. Un traguardo che lo accomuna solo a Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic.

🔵#UsOpen2025 #Sinner "E' stata una partita difficile. Stagione fantastica: è bello trovarmi in un'altra finale. Sono molto contento". pic.twitter.com/iwZ1pVSVGW — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 6, 2025

Una semifinale sofferta

La sfida contro Auger-Aliassime non è stata semplice. “Con Felix ci siamo affrontati di recente a Cincinnati, è migliorato molto. È stata una partita dura – ha spiegato Sinner –. Ho chiamato un medical time out dopo il secondo set, ma non c’è nulla di serio: dopo sono riuscito anche a servire più forte”.

Guardando alla finale, Sinner ha aggiunto: “Domenica sarà speciale. Con Carlos Alcaraz la rivalità è iniziata qui nel 2022, ora siamo due giocatori diversi, anche per fiducia. Quest’anno ci siamo affrontati spesso, ma è stato comunque un grande torneo”.

CINCINNATI, OH – AUGUST 18: Jannik Sinner of Italy poses with Carlos Alcaraz of Spain. Alcaraz won the men’s title due to an early retirement by Sinner at the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 18, 2025 in Mason, OH. (Photo by Ian Johnson/Icon Sportswire via Getty Images)

La fiducia del coach Vagnozzi

A commentare l’impresa anche il coach Simone Vagnozzi, che ha sottolineato la portata del risultato: “Non diamo niente per scontato. Arrivare a un’altra finale è qualcosa di incredibile. Jannik arriva con tanta fiducia, ha giocato molto bene tutto l’anno. Contro Alcaraz sarà un match difficilissimo, ma anche uno spettacolo”.

Sulle condizioni fisiche del numero uno al mondo, il tecnico ha rassicurato: “Ha avuto un po’ di fastidio all’addominale a un certo punto, ma trattandolo con il fisioterapista è andato via. Non penso sia niente di grave. È abbastanza tranquillo per domenica”.

