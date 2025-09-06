US Open, Sinner è inarrestabile: battuto Auger-Aliassime, ora sfida a Alcaraz per il titolo

Jannik Sinner centra la finale degli Us Open 2025 dopo aver superato il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 21 minuti di gioco. Il numero uno al mondo si guadagna così l’ennesima sfida con Carlos Alcaraz, vittorioso nell’altra semifinale su Novak Djokovic.
A soli 24 anni e pochi giorni, Sinner diventa il giocatore più giovane dell’era Open a raggiungere quattro finali Slam in una sola stagione e il quarto in assoluto a riuscirci, dopo leggende come Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic.
Hey Siri: Define CONSISTENCY 🤯 pic.twitter.com/XBB8sbnFQh— Tennis TV (@TennisTV) September 6, 2025
Il racconto del match
Sinner si è presentato a Flushing Meadows dopo un percorso quasi perfetto, con un solo set perso nei cinque turni precedenti. Contro Auger-Aliassime, avversario con un bilancio favorevole negli scontri diretti, l’azzurro ha subito imposto il suo ritmo. Il primo set è stato un dominio assoluto: nessuna palla break concessa e due servizi strappati al canadese per il 6-1 iniziale.
Il secondo parziale, però, ha visto la reazione del canadese, bravo ad approfittare di un calo di Sinner e a chiudere 6-3. Complice un fastidio agli addominali, l’azzurro ha chiesto un timeout medico, ma è riuscito a ritrovare equilibrio e lucidità. Nel terzo set ha piazzato il break decisivo nel sesto game, andando a chiudere 6-3.
Il quarto set è stato il più combattuto: Sinner ha dovuto annullare cinque palle break, prima di strappare il servizio sul 3-2 e sigillare la vittoria con il 6-4 finale.
Un traguardo storico
Con questo successo, Sinner raggiunge la quinta finale Slam consecutiva, un’impresa che lo conferma tra i dominatori del tennis mondiale. Dopo la vittoria all’Australian Open, la finale al Roland Garros e il trionfo a Wimbledon, il campione altoatesino si giocherà a New York sia la conferma del titolo che la permanenza in vetta al ranking Atp.
La sfida con Alcaraz
L’atto conclusivo vedrà di nuovo di fronte Sinner e Carlos Alcaraz, in una rivalità che sta segnando questa generazione di tennisti. Nel 2025 i due si sono già divisi i palcoscenici più prestigiosi: lo spagnolo ha vinto a Parigi, l’italiano ha risposto a Londra. A New York si deciderà non solo il titolo dello Us Open, ma anche il futuro immediato del trono mondiale.
