Alcaraz in finale agli Us Open: battuto Djokovic 3-0, sfida a Sinner per il titolo

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Us Open 2025. Lo spagnolo ha superato Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6(4), 6-2, conquistando così l’accesso alla sua terza finale Slam stagionale. A contendergli il titolo sarà ancora una volta Jannik Sinner, vincitore nella semifinale contro Felix Auger-Aliassime.
Per Alcaraz si tratta di un successo che tiene vivo il sogno di tornare numero 1 al mondo, dopo un’annata che lo ha visto già trionfare al Roland Garros e arrendersi in finale a Wimbledon.
Reminder: Carlos Alcaraz is only 22-years-old 🤯@carlosalcaraz #USOpen pic.twitter.com/ylDkx2ahUy— Tennis TV (@TennisTV) September 5, 2025
Il racconto della semifinale
Davanti a un Arthur Ashe Stadium gremito e impreziosito dalla presenza di vip come Jimmy Butler e Jon Bon Jovi, il match si è aperto subito in salita per Djokovic. Nole ha ceduto il servizio nel primo game e non è riuscito a recuperare, con Alcaraz che ha gestito il vantaggio chiudendo 6-4.
Nel secondo set il serbo è partito forte, portandosi sul 3-0, ma lo spagnolo ha reagito e riportato il punteggio in equilibrio. La frazione si è decisa al tie-break, dove Djokovic ha regalato sprazzi di classe, ma è stato Alcaraz a imporsi 7-4.
Nel terzo parziale la resistenza del serbo è calata, complice qualche problema fisico. Un doppio fallo è costato a Nole il break nel quarto gioco, spianando la strada all’iberico che ha poi chiuso 6-2 in 2 ore e 23 minuti.
Verso la finale con Sinner
Per Alcaraz sarà la terza finale Slam del 2025: dopo il trionfo al Roland Garros e la sconfitta a Wimbledon, il murciano proverà a imporsi a New York contro Jannik Sinner, rivale diretto anche nella corsa al vertice del ranking Atp.
Leggi anche:
- US Open, Sinner è inarrestabile: battuto Auger-Aliassime, ora sfida a Alcaraz per il titolo
- Sinner e Alcaraz, tutti gli incroci per il Numero Uno: decisivi gli Us Open
- Sinner e Alcaraz vanno… all’università, lo studio sorprendente dell’ateneo Usa