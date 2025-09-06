Alcaraz in finale agli Us Open: battuto Djokovic 3-0, sfida a Sinner per il titolo

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Us Open 2025. Lo spagnolo ha superato Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6(4), 6-2, conquistando così l’accesso alla sua terza finale Slam stagionale. A contendergli il titolo sarà ancora una volta Jannik Sinner, vincitore nella semifinale contro Felix Auger-Aliassime.

Per Alcaraz si tratta di un successo che tiene vivo il sogno di tornare numero 1 al mondo, dopo un’annata che lo ha visto già trionfare al Roland Garros e arrendersi in finale a Wimbledon.

Il racconto della semifinale

Davanti a un Arthur Ashe Stadium gremito e impreziosito dalla presenza di vip come Jimmy Butler e Jon Bon Jovi, il match si è aperto subito in salita per Djokovic. Nole ha ceduto il servizio nel primo game e non è riuscito a recuperare, con Alcaraz che ha gestito il vantaggio chiudendo 6-4.

Nel secondo set il serbo è partito forte, portandosi sul 3-0, ma lo spagnolo ha reagito e riportato il punteggio in equilibrio. La frazione si è decisa al tie-break, dove Djokovic ha regalato sprazzi di classe, ma è stato Alcaraz a imporsi 7-4.

Nel terzo parziale la resistenza del serbo è calata, complice qualche problema fisico. Un doppio fallo è costato a Nole il break nel quarto gioco, spianando la strada all’iberico che ha poi chiuso 6-2 in 2 ore e 23 minuti.

NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 05: Carlos Alcaraz of Spain plays a backhand against Novak Djokovic of Serbia during their Men’s Semifinal match on Day Thirteen of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 5, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Verso la finale con Sinner

Per Alcaraz sarà la terza finale Slam del 2025: dopo il trionfo al Roland Garros e la sconfitta a Wimbledon, il murciano proverà a imporsi a New York contro Jannik Sinner, rivale diretto anche nella corsa al vertice del ranking Atp.

