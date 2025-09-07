US Open, finale da sogno: Sinner-Alcaraz per il titolo e la vetta del ranking

US Open 2025, sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Dopo il successo dello spagnolo al Roland Garros e quello dell’altoatesino a Wimbledon, la finale di Flushing Meadows diventa la “bella” tra i due migliori tennisti del mondo.

Agli US Open 2025 non c’è in palio solo il titolo Slam, già vinto lo scorso anno da Sinner, ma anche la leadership mondiale: una vittoria rilancerebbe Alcaraz al numero 1 Atp, mentre un trionfo dell’azzurro gli permetterebbe di difendere la vetta con circa 600 punti di vantaggio.

US Open 2025, obiettivi e traguardi in palio

Con una vittoria, Sinner raggiungerebbe Alcaraz a quota cinque Slam in carriera (due Us Open), mentre lo spagnolo arriverebbe a sei titoli, staccando l’azzurro e tornando campione a New York dopo il trionfo del 2022.

Come in un duello cinematografico, i due si ritrovano per la terza finale Slam consecutiva, confermando una rivalità destinata a segnare un’epoca.

Il cammino verso la finale

Entrambi arrivano all’ultimo atto in condizioni smaglianti.

Sinner ha superato Kopriva, Popyrin, Shapovalov, Bublik (in appena 1h12’), Musetti ai quarti e Auger-Aliassime in semifinale. Ha perso solo due set, entrambi contro tennisti canadesi.

ha superato Kopriva, Popyrin, Shapovalov, Bublik (in appena 1h12’), Musetti ai quarti e Auger-Aliassime in semifinale. Ha perso solo due set, entrambi contro tennisti canadesi. Alcaraz non ha lasciato neppure un parziale ai rivali: ha eliminato Opelka, Rinderknech, Lehecka e, in semifinale, addirittura Djokovic. L’iberico aveva già estromesso due italiani, Bellucci e Darderi, e punta ora al tris.

LONDON, ENGLAND – JULY 13: Winner Jannik Sinner of Italy and Carlos Alcaraz of Spain embrace at the net after the Gentlemen’s Singles Final on Centre Court during the Wimbledon Lawn Tennis Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club at Wimbledon on July 13th, 2025, in London, England. (Photo by Tim Clayton/Getty Images)

Un appuntamento imperdibile

La finale sarà in programma alle ore 20 italiane e promette di tenere col fiato sospeso l’Italia e tutti gli appassionati di tennis. Su una superficie congeniale, Sinner cercherà di confermarsi re di New York, mentre Alcaraz è pronto a tutto per riprendersi lo scettro mondiale.

