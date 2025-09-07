US Open, finale da sogno: Sinner-Alcaraz per il titolo e la vetta del ranking

US Open 2025, sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Dopo il successo dello spagnolo al Roland Garros e quello dell’altoatesino a Wimbledon, la finale di Flushing Meadows diventa la “bella” tra i due migliori tennisti del mondo.
Agli US Open 2025 non c’è in palio solo il titolo Slam, già vinto lo scorso anno da Sinner, ma anche la leadership mondiale: una vittoria rilancerebbe Alcaraz al numero 1 Atp, mentre un trionfo dell’azzurro gli permetterebbe di difendere la vetta con circa 600 punti di vantaggio.
US Open 2025, obiettivi e traguardi in palio
Con una vittoria, Sinner raggiungerebbe Alcaraz a quota cinque Slam in carriera (due Us Open), mentre lo spagnolo arriverebbe a sei titoli, staccando l’azzurro e tornando campione a New York dopo il trionfo del 2022.
Come in un duello cinematografico, i due si ritrovano per la terza finale Slam consecutiva, confermando una rivalità destinata a segnare un’epoca.
Il cammino verso la finale
Entrambi arrivano all’ultimo atto in condizioni smaglianti.
- Sinner ha superato Kopriva, Popyrin, Shapovalov, Bublik (in appena 1h12’), Musetti ai quarti e Auger-Aliassime in semifinale. Ha perso solo due set, entrambi contro tennisti canadesi.
- Alcaraz non ha lasciato neppure un parziale ai rivali: ha eliminato Opelka, Rinderknech, Lehecka e, in semifinale, addirittura Djokovic. L’iberico aveva già estromesso due italiani, Bellucci e Darderi, e punta ora al tris.
Un appuntamento imperdibile
La finale sarà in programma alle ore 20 italiane e promette di tenere col fiato sospeso l’Italia e tutti gli appassionati di tennis. Su una superficie congeniale, Sinner cercherà di confermarsi re di New York, mentre Alcaraz è pronto a tutto per riprendersi lo scettro mondiale.
