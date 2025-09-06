Il TG di Sport.it del 6 settembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e la Nazionale italiana, con il commento di Giacomo Raspadori dopo la vittoria contro l’Estonia e quello del Ct Gennaro Gattuso. Poi ancora calcio con i 30 anni di Xavier Zanetti a Milano. Poi il tennis e Sinner che centra la quarta finale di stagione: si giocherà il titolo degli US Open contro Alcaraz che ha eliminato Djokovic. Infine la motoGP, con Marc Marquez che si aggiudica la quattordicesima sprint race stagionale.