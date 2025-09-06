Italia, Gattuso soddisfatto dopo il 5-0 all’Estonia: “I ragazzi hanno fatto una buonissima partita”

La prima gara di Rino Gattuso da commissario tecnico della Nazionale non poteva iniziare meglio: l’Italia ha battuto l’Estonia per 5-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Al termine del match, il ct ha parlato ai microfoni della Rai, esprimendo soddisfazione per la prestazione.
“Bisogna ringraziare i ragazzi – ha detto Gattuso –. Nel primo tempo è mancato solo il gol, ma abbiamo fatto una buonissima partita. L’ambiente mi è piaciuto molto, la prima è andata e adesso pensiamo alla seconda, che sarà difficile”.
Mister 🫡💙#ItaliaEstonia #Gattuso#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/QSoa6II7TT— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 5, 2025
Intesa offensiva e squadra propositiva
Uno degli aspetti più interessanti della gara è stata la connessione tra Kean e Retegui, entrambi a segno. Gattuso, però, ha voluto allargare i meriti a tutto il gruppo:
“I complimenti vanno fatti alla squadra. Quando si alza il livello è difficile, ma era giusto provare a mettere in campo una formazione offensiva. I ragazzi sono stati molto bravi”.
Obiettivo: riportare entusiasmo
Il ct ha sottolineato anche la disponibilità del gruppo nell’assorbire rapidamente le sue indicazioni.
“Devo ringraziare i ragazzi – ha ribadito –. Abbiamo un obiettivo: riportare entusiasmo agli italiani. A me piace una squadra che lotta su ogni pallone, complimenti ai miei giocatori. Adesso testa a lunedì”.
