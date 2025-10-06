Le principali notizie sportive di oggi, 5 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dalla serie A e dal big match tra Juventus e Milan. Per la formula 1 parliamo di una giornata tra alti e bassi per le Ferrari a Singapore. Quindi la motoGP con Bezzecchi protagonista anche in qualifica. Torniamo poi al calcio per parlare di Inter che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo 5 successi di fila. Quindi il tennis con il trionfo di Paolini-Errani al China Open di Pechino e le accuse di Zverev di favoritismi verso Sinner e Alcaraz. Torniamo sui guadagni di Sinner e sul successo al debutto a Shanghai, per poi chiudere con il rocambolesco MotoGP in Indonesia con la caduta di Marc Marquez.
Il TG di Sport.it del 5 ottobre 2025
Rocco Placanica 6 Ottobre 2025