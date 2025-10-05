Inter, adesso Cristian Chivu se la gode: “Ci siamo divertiti”, e su Dumfries…

Cristian Chivu si gode la miglior Inter della sua gestione. Dopo il travolgente 4-1 alla Cremonese, il tecnico nerazzurro ha elogiato la prestazione dei suoi, sottolineando l’equilibrio tra intensità e qualità che la squadra ha mostrato per lunghi tratti della gara.

Inter, Bonny: "Chivu mi chiede le stesse cose di Parma. Posso aiutare la squadra a fare gol" https://t.co/MGyZfu3iqe — ParmaLive.com (@ParmaLiveTweet) October 5, 2025

Soddisfatto e sorridente, Chivu ha parlato di una squadra finalmente capace di esprimere il calcio che aveva in mente: “Mi prendo quello che di buono abbiamo fatto. Siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto e ci siamo divertiti, essendo aggressivi ma anche ordinati. Per il gol subito, per oggi pazienza: mi prendo 85 minuti di grande qualità e sono contento per questi ragazzi che stanno lavorando veramente sodo”.

Il tecnico rumeno ha poi ribadito l’importanza della continuità: “Possiamo migliorare, ma bisogna anche essere contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo riuscendo a dare continuità alle prestazioni e ai risultati, e oggi mi ha fatto piacere vedere una squadra che ha giocato e si è divertita”. (continua dopo la foto)

Chivu ha voluto anche spendere parole per i singoli: “Sono felice per Bonny, per il gol e per come ha aiutato la squadra. La reazione di Dumfries al cambio? Fa bene a essere arrabbiato, uno quando esce deve esserlo. Denzel è una bravissima persona, un pugno al pallone non significa nulla“.

“È un giocatore importante per noi“, ha concluso l’allenatore nerazzurro, “e sono felice di quello che sta facendo, sempre consapevole che come tutti gli altri può dare di più”. Un’Inter dunque solida e brillante, che convince per mentalità e ritmo, e che sembra aver trovato la propria identità sotto la guida di Chivu.

