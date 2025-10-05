x

Inter, adesso Cristian Chivu se la gode: “Ci siamo divertiti”, e su Dumfries…

Cristian Chivu si gode la miglior Inter della sua gestione. Dopo il travolgente 4-1 alla Cremonese, il tecnico nerazzurro ha elogiato la prestazione dei suoi, sottolineando l’equilibrio tra intensità e qualità che la squadra ha mostrato per lunghi tratti della gara.

Soddisfatto e sorridente, Chivu ha parlato di una squadra finalmente capace di esprimere il calcio che aveva in mente: “Mi prendo quello che di buono abbiamo fatto. Siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto e ci siamo divertiti, essendo aggressivi ma anche ordinati. Per il gol subito, per oggi pazienza: mi prendo 85 minuti di grande qualità e sono contento per questi ragazzi che stanno lavorando veramente sodo”.

Il tecnico rumeno ha poi ribadito l’importanza della continuità: “Possiamo migliorare, ma bisogna anche essere contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo riuscendo a dare continuità alle prestazioni e ai risultati, e oggi mi ha fatto piacere vedere una squadra che ha giocato e si è divertita”. (continua dopo la foto)

Chivu ha voluto anche spendere parole per i singoli: “Sono felice per Bonny, per il gol e per come ha aiutato la squadra. La reazione di Dumfries al cambio? Fa bene a essere arrabbiato, uno quando esce deve esserlo. Denzel è una bravissima persona, un pugno al pallone non significa nulla“.

È un giocatore importante per noi“, ha concluso l’allenatore nerazzurro, “e sono felice di quello che sta facendo, sempre consapevole che come tutti gli altri può dare di più”. Un’Inter dunque solida e brillante, che convince per mentalità e ritmo, e che sembra aver trovato la propria identità sotto la guida di Chivu.

