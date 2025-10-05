Home | L’Udinese spreca l’impossibile, il Cagliari ringrazia e conquista un punto prezioso

A Udine è andata in scena una gara che conferma le difficoltà dell’Udinese nel ritrovare la via della vittoria e la determinazione del Cagliari nel raccogliere punti preziosi. I friulani sprecano troppo in attacco, nonostante il gol di Kabasele, mentre i sardi mostrano grinta e capacità di colpire in contropiede.

Il risultato finale premia l’equilibrio: 1-1, con rimpianti per entrambe le squadre. Un match che evidenzia le debolezze offensive dell’Udinese e la concretezza del Cagliari. i sardi passano in vantaggio al 25′ con Borrelli, che sfrutta un rimpallo favorevole e firma il suo primo gol in Serie A.

L’Udinese prova subito a reagire, ma Caprile nega ai friulani il pari con diversi interventi. La squadra di Runjaic nel corso della prima frazione non è nemmeno fortunata: Atta colpisce traversa e palo, Piotrowski vede un tiro a botta sicura respinto dal portiere.

Nel secondo tempo, al 58′, finalmente arriva il gol del pareggio: angolo per l’Udinese, testa di Solet e tocco vincente di Kabasele, che riporta il risultato in parità. Nonostante il pari, l’Udinese insiste, ma continua a sprecare occasioni clamorose.

Al 75′ Zaniolo, a porta vuota, fallisce un gol già fatto su assist di Davis. Nel finale, Bayo fallisce un’altra chance davanti a Caprile, che si conferma eroe tra i pali. Il Cagliari, invece, soffre ma mantiene la solidità difensiva e riesce a strappare un punto prezioso nonostante dopo l’infortunio di Mina, sostituito al 20′ da Adopo.

Un punto a testa che non accontenta l’Udinese, incapace di capitalizzare le tante occasioni, e che conferma il Cagliari come squadra determinata e grintosa che n on molla mai. La squadra di Pisacane festeggia un punto importante, mentre i friulani devono lavorare sulla concretezza in attacco se vogliono interrompere la striscia di risultati deludenti.

